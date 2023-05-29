مرتيل.. انت.حار ثلاثيني شنقا

نجلاء مزيان: هبة بريس

أقدم شاب ثلاثيني، ليلة أمس الأحد ، على وضع حد لحياته داخل منزله الكائن بمدينة مرتيل، مخلفا وراءه صدمة كبيرة بين أقاربه و أصدقائه.

وحسب مصادر هبة بريس الخاصة فإن الهالك قام بالانتحار شنقا في ظروف غامضة، حيث لم تعرف لحدود كتابة هذه الأسطر الأسباب و الدوافع التي دعت إلى ذلك.

وأضافت المصادر ذاتها أن الهالك كان يشغل قيد حياته منصب مدير فندق بذات المدينة، فضلا عن أنه صاحب صفحة فيسبوكية و قناة بموقع يوتيوب تهتمان بكل ما يتعلق بالدراجات النارية.

و فور إخطارها، حلت بعين المكان عناصر الشرطة العلمية والتقنية للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة، في حين جرى نقل جثة الهالك للمستشفى الإقليمي سانية الرمل بتطوان.

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