مرتيل.. انت.حار ثلاثيني شنقا
نجلاء مزيان: هبة بريس
أقدم شاب ثلاثيني، ليلة أمس الأحد ، على وضع حد لحياته داخل منزله الكائن بمدينة مرتيل، مخلفا وراءه صدمة كبيرة بين أقاربه و أصدقائه.
وحسب مصادر هبة بريس الخاصة فإن الهالك قام بالانتحار شنقا في ظروف غامضة، حيث لم تعرف لحدود كتابة هذه الأسطر الأسباب و الدوافع التي دعت إلى ذلك.
وأضافت المصادر ذاتها أن الهالك كان يشغل قيد حياته منصب مدير فندق بذات المدينة، فضلا عن أنه صاحب صفحة فيسبوكية و قناة بموقع يوتيوب تهتمان بكل ما يتعلق بالدراجات النارية.
و فور إخطارها، حلت بعين المكان عناصر الشرطة العلمية والتقنية للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة، في حين جرى نقل جثة الهالك للمستشفى الإقليمي سانية الرمل بتطوان.
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