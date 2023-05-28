رقم قياسي جديد..سفيان البقالي يفوز بسباق 3000 متر موانع في ملتقى محمد السادس للعصبة الماسية

هبة بريس سبور

فاز البطل العالمي والأولمبي المغربي سفيان البقالي، مساء اليوم الأحد، بسباق 3000 متر موانع في ملتقى محمد السادس للعصبة الماسية بالرباط.

وقطع البقالي مسافة السباق في زمن 7:56.68

وحل في المركز الثاني الإثيوبي ويل غيتنيت بتوقيت 8 د و05 ث و15 /100، أمام الكيني أبراهام كيبووت بتوقيت 8 د و05 ث و51 /100.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0