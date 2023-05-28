رقم قياسي جديد..سفيان البقالي يفوز بسباق 3000 متر موانع في ملتقى محمد السادس للعصبة الماسية

2023-05-28 / 21:44
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هبة بريس سبور

فاز البطل العالمي والأولمبي المغربي سفيان البقالي، مساء اليوم الأحد، بسباق 3000 متر موانع في ملتقى محمد السادس للعصبة الماسية بالرباط.

وقطع البقالي مسافة السباق في زمن 7:56.68

وحل في المركز الثاني الإثيوبي ويل غيتنيت بتوقيت 8 د و05 ث و15 /100، أمام الكيني أبراهام كيبووت بتوقيت 8 د و05 ث و51 /100.

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