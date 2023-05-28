رقم قياسي جديد..سفيان البقالي يفوز بسباق 3000 متر موانع في ملتقى محمد السادس للعصبة الماسية
هبة بريس سبور
فاز البطل العالمي والأولمبي المغربي سفيان البقالي، مساء اليوم الأحد، بسباق 3000 متر موانع في ملتقى محمد السادس للعصبة الماسية بالرباط.
وقطع البقالي مسافة السباق في زمن 7:56.68
وحل في المركز الثاني الإثيوبي ويل غيتنيت بتوقيت 8 د و05 ث و15 /100، أمام الكيني أبراهام كيبووت بتوقيت 8 د و05 ث و51 /100.
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10 تعليقات
الف مبروك لسفيان البقالي بطل المغرب..
البقالي بطل مسافة 3000 متر موانع وحل في المركز الاول الف مبروك..
بطل ينظاف الى قائمة تاريخ ابطال المغرب..
بطل عوض الكروج وعويطا …
مسيرة موفقة ومليون مبروك على هذا التتويج والمرارة الأولى ..
تهانينا لك يا سفيان البقالي انت فخر المغرب..
رقم قياسي جديد ينظاف الى هذا العداء المغربي البقالي ..
نتمنى ان يحافظ على هذا اللقب مستقبلا..
بالتوفيق والنجاح ومسيرة موفقة له والباقي العدائين المغاربة..
مليون مبروك لسفيان البقالي..