مكناس .. جهة مجهولة تخرب حافلتين للنقل الحضري وترسل أحد الركاب للمستعجلات

2023-05-28 / 21:32
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هبة بريس _ مكناس

أُصيب أحد الركاب بجروح خطيرة يوم أمس السبت نتيجة تعرض حافلتي نقل حضري، بمنطقتين مختلفتين في مدينة مكناس، للرشق بالحجارة من قبل مجهولين.

الحادث الأول وقع في شارع الجيش الملكي بالقرب من مركز التكوين المهني، حيث تعرضت حافلة نقل حضري للهجوم بالحجارة، مما أسفر عن إصابة أحد الركاب بجروح خطيرة في الوجه، حوالي الساعة السادسة مساءً.

وفي استمرار لسلسلة تخريب حافلات النقل الحضري، تعرضت حافلة جديدة تابعة لشركة سيتي باص في مكناس، والتي تم تعزيز أسطولها بـ14 حافلة جديدة مؤخرًا، للرشق بالحجارة بعد يوم واحد فقط من تدشينها.

الهجوم وقع في العاشرة مساءً، على مستوى شارع فريد الأنصاري بجوار حي أناسي. وتعد الحافلة التي تعرضت للهجوم جزءًا من خط رقم 26، وهو واحد من أهم خطوط النقل الحضري في مكناس، حيث يربط بين المركز التجاري مرجان وحي البساتين.

هذا وقد تم نقل الراكب المصاب إلى قسم المستعجلات بمستشفى محمد الخامس بمكناس، فيما فتحت السلطات الأمنية تحقيقًا للوقوف على ملابسات الحادث وكشف المتورطين فيه.

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