كليجدار أوغلو يقرّ بالهزيمة “ضمنيا” ويتعهد بمواصلة النضال

2023-05-28 / 21:08
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هبة بريس - وكالات

بطريقة غير مباشرة، أقرّ مرشح المعارضة التركية كمال كليجدار أوغلو، الأحد، بهزيمته في الانتخابات الرئاسية، وتعهد بمواصلة العمل.

وتجنب مرشح المعارضة التركية، خلال حديثه من مقر حزب الشعب بالعاصمة أنقرة، تهنئة الرئيس رجب طيب أردوغان على الفوز، في الوقت الذي كشف فيه أن “مشاكل البلاد ستستمر”، فيما يبدو أنه إقرار غير مباشر بالهزيمة.

وجاء في كلمة كمال كليجدار أوغلو:

ما كان بوسعي أن أتغاضى عن أن يتم انتهاك حقوقكم.
لا يمكن أن أرضى بأي ظلم لأي عائلة.
دافعت عن حقوقكم وكل هويتكم، دافعت من أجل أن تعيشوا في مستقبل أفضل.
لدي طلب لكم، ادعموا الديمقراطية ولا تيأسوا.
هذا أصعب اختبار انتخابي عشناه، قمنا بشيء عظيم وكبير.

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