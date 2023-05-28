أردوغان يشكر الناخبين على ثقتهم فيه
أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء اليوم الأحد بإسطنبول، عن شكره وامتنانه العميق لجميع الناخبين الذين صوتوا عليه، وذلك بعد فرز أكثر من 97 في المائة من الأصوات وحصوله على ما يقارب من 52 في المائة من الأصوات، وفقا للهيئة العليا للانتخابات.
وأضاف أردوغان، في خطاب من أمام محل إقامته بإسطنبول، “لقد أتممنا الجولة الثانية من الانتخابات بالفوز بفضل دعم شعبنا”، مؤكدا أن “الفائز في هذه الانتخابات هو 85 مليون مواطن تركيا”.
وقال، في خطاب يشبه خطاب الفوز، “لا يمكن لأي أحد أن ينظر بفوقية إلى الشعب التركي”، مؤكدا أن بعد الكشف عن النتائج الرسمية سيلقي خطابا من المجمع الرئاسي في العاصمة أنقرة.
ووفقا لرئيس الهيئة العليا للانتخابات، أحمد ينار، يتقدم أردوغان بشكل ملحوظ على مرشح المعارضة كمال كيليتشدار أوغلو، الذي حصل على ما يقرب من 47 في المائة.
وأكد المسؤول، في وقت سابق من اليوم، أن الهيئة العليا للانتخابات تنتظر الانتهاء من فرز جميع الأصوات قبل الإعلان الرسمي عن الفائز.
وفاقت نسبة التصويت 85,50 في المائة، وفقا للمصدر ذاته.
وأغلقت، عشية اليوم على الساعة الخامسة (بالتوقيت المحلي)، مكاتب الاقتراع في تركيا، برسم جولة ثانية غير مسبوقة من انتخابات رئاسية هامة لمستقبل البلاد.
وكان أكثر من 64 مليون ناخب تركي مدعوين إلى صناديق الاقتراع للحسم بين أردوغان، وكيليتشدار أوغلو.
وسبق لـ 1,9 مليون من أفراد الجالية التركية في الخارج أن أدلوا بأصواتهم من 20 إلى 24 ماي الجاري.
10 تعليقات
إنه يستحق هذآ الفوز بجذارة واستحقاق فهنيئا له.
يجب إعادة بناء تركيا من جديد وذالك راجع إلى الزلزال الذي ضربها في الأشهر الماضية ياسيد اردوغان.
يجب أن يكون هذا الفوز بالانتخابات الرئاسية ياسيد ارودغان في المصداقية والشفافية وروح وطنية تركية تشملها الأمانة المالية والمسؤولية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية بهذا البلد .
سيشهد التاريخ التركي بهذا الفوز بالانتخابات الذي سيكرس الديمقراطية في تركيا على يد السيد ارودغان ، مسيرة موفقة.
هذآ الفوز سيعطي نهضة ديمقراطية حقيقية وسيكون في المستوى المطلوب وبكل ثقة التي سيمنحها للاتراك ، لأن ثقة شعبه هي المسبب الرئيسي في نجاحه وفوزه بالانتخابات..
الرئيس ارودغان رجل يعمل بكل ما في وسعه لارضاء شعبه ويعمل بكل مجهود لصالح تركيا وهو الرجل المناسب في المكان المناسب .
نتمنى ان تشبه هذه الانتخابات التركية التي لها مصداقية وشفافية وروح معنوية كبيرة وليس مثل انتخاباتنا في المغرب والفاهم يفهم هههههههههههه.
الانتخابات الرئاسية المغربية عكس الانتخابات الرئاسية التركية ، لأن الرئيس التركي يخدم بلده ويهمه مصالح بلده اما رئيسنا فهو يخدم مصلحته الشخصية فوق كل شيء .. وانتهى الكلام.
هنيئا للشعب التركي بفوز رئيسهم في هذه الانتخابات الرئاسية فهو يستحق الفوز بدون نقاش…
نأمل مثل هذه الانتخابات في المغرب بكل مصداقية وشفافية وروح وطنية شاملة الأمانة المالية والمسؤولية التضامنية وهذا ما نترجاه وإن يأخذوا العبرة من انتخاباتهم ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم