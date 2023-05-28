أردوغان يشكر الناخبين على ثقتهم فيه

2023-05-28 / 19:25
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هبة بريس - وكالات

أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء اليوم الأحد بإسطنبول، عن شكره وامتنانه العميق لجميع الناخبين الذين صوتوا عليه، وذلك بعد فرز أكثر من 97 في المائة من الأصوات وحصوله على ما يقارب من 52 في المائة من الأصوات، وفقا للهيئة العليا للانتخابات.

وأضاف أردوغان، في خطاب من أمام محل إقامته بإسطنبول، “لقد أتممنا الجولة الثانية من الانتخابات بالفوز بفضل دعم شعبنا”، مؤكدا أن “الفائز في هذه الانتخابات هو 85 مليون مواطن تركيا”.

وقال، في خطاب يشبه خطاب الفوز، “لا يمكن لأي أحد أن ينظر بفوقية إلى الشعب التركي”، مؤكدا أن بعد الكشف عن النتائج الرسمية سيلقي خطابا من المجمع الرئاسي في العاصمة أنقرة.

ووفقا لرئيس الهيئة العليا للانتخابات، أحمد ينار، يتقدم أردوغان بشكل ملحوظ على مرشح المعارضة كمال كيليتشدار ‏أوغلو، الذي حصل على ما يقرب من 47 في المائة.

وأكد المسؤول، في وقت سابق من اليوم، أن الهيئة العليا للانتخابات تنتظر الانتهاء من فرز جميع الأصوات قبل الإعلان الرسمي عن الفائز.

وفاقت نسبة التصويت 85,50 في المائة، وفقا للمصدر ذاته.

وأغلقت، عشية اليوم على الساعة الخامسة (بالتوقيت المحلي)، مكاتب الاقتراع في تركيا، برسم جولة ثانية غير ‏مسبوقة من انتخابات رئاسية هامة لمستقبل البلاد.

وكان أكثر من 64 مليون ناخب تركي مدعوين إلى صناديق الاقتراع للحسم بين أردوغان، وكيليتشدار ‏أوغلو.

وسبق لـ 1,9 مليون من أفراد الجالية التركية في الخارج أن أدلوا بأصواتهم من 20 إلى 24 ماي الجاري‏.

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