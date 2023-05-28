الهند تعفي مسؤول أمر بإفراغ سد ضخم من المياه “لإنقاذ هاتفه”

2023-05-28 / 19:03
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هبة بريس - وكالات

أوقف مسؤول هندي عن العمل بعد تصريفه لمياه خزان، بهدف استعادة هاتفه المحمول الذي أسقطه خلال التقاطه صور سيلفي.

وأفادت وكالة “أسوشيتد برس” بأن المسؤول الهندي والذي يشغل منصب مفتش أغذية ويدعى راغيش فيشواس، فصل من وظيفته بشكل كامل، جراء فعلته هذه.

ووفقا لصحيفة (تايمز أوف إنديا) أسقط فيشواس هاتفه الذكي من طراز “سامسونغ” في سد خركتا بولاية تشاتيسغاره وسط الهند الأسبوع الماضي.

وفي البداية طلب فيشواس من غواصين محليين القفز إلى الخزان للعثور على الهاتف، زاعما أنه يحتوي على بيانات حكومية حساسة، لكن بعد فشل جهود الغواصين باستعادة هاتفه الذكي، طلب إفراغ الخزان باستخدام مضخات الديزل.

وذكرت وسائل إعلام محلية أنه تم إفراغ أكثر من مليوني لتر من مياه الخزان بعد 3 أيام من الحادث وهي كمية تكفي لري ما لا يقل عن 1500 فدان من الأراضي خلال الصيف الحار في الهند.

وانتشرت مقاطع فيديو عبر منصات ومواقع التواصل الاجتماعي، أظهر فيشواس جالسا تحت مظلة حمراء بينما تعمل مضخات الديزل لتصريف المياه من الخزان.

وقال فيشواس لوسائل إعلام محلية إن المياه الموجودة في الخزان غير صالحة للاستعمال للري وأنه حصل على إذن من مسؤول كبير لتصريفها.

وفي النهاية عثر فيشواس على هاتفه، إلا أنه لم يتمكن من تشغيله لأنه كان مغمورا بالمياه.

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