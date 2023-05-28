قرية إسبانية تنتهي من التصويت في انتخابات محلية في 30 ثانية

2023-05-28 / 18:43
0
هبة بريس - وكالات

صوت سكان قرية كاملة في إسبانيا في 30 ثانية في الانتخابات المحلية، نهاية هذا الأسبوع.

وحطم الناخبون السبعة في قرية فيارويا الصغيرة بمقاطعة لاريوخا، رقمهم القياسي السابق وهو 32 ثانية.

ويتولى رئيس البلدية المنتهية ولايته، سالفادور بيريز، المنصب منذ 1973.

وقال لوسائل الإعلام المحلية: “لا أعرف ما إذا كنت سأحصل على الأصوات السبعة كلها، ولكن من المرجح أنني سأحصل عليها كاملة”.

وأضاف بيريز أن “سكان فيارويا مدربون بشكل جيد، وكانوا مستعدين للتصويت بمجرد افتتاح مكتب الاقتراع”.

وبعد 29 ثانية و52 جزء من المئة فقط، أصبحت فيارويا أول مركز انتخابي ينهي تصويته في إسبانيا.

التغير المناخي: حريق كبير في الغابات شرقي إسبانيا

قرية إسبانية كاملة معروضة للبيع بسعر 260 ألف يورو

وأقر بريز بأن سكان قريته كانوا في تنافس مع قرية مجاورة هي إيلان دي فاكاس في كاستيا لا مانتشا، التي فيها ثلاث ناخبين مسجلين فحسب.

وتعد الانتخابات المحلية في إسبانيا استعدادا للانتخابات البرلمانية المقررة في نهاية العام.

ويجري التنافس في هذه الانتخابات على 12 من 17 برلمانا إقليميا، و8 آلاف مجلس بلدي.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of أردوغان يشكر الناخبين على ثقتهم فيه

أردوغان يشكر الناخبين على ثقتهم فيه

2023-05-28 / 19:25
Photo of الهند تعفي مسؤول أمر بإفراغ سد ضخم من المياه “لإنقاذ هاتفه”

الهند تعفي مسؤول أمر بإفراغ سد ضخم من المياه…

2023-05-28 / 19:03
Photo of مجلس السلم والأمن يدين بشدة “الصراع العبثي” في السودان

مجلس السلم والأمن يدين بشدة “الصراع العبثي” في السودان

2023-05-28 / 18:10
Photo of أردوغان يفوز بولاية جديدة بعد الجولة الثانية من الانتخابات التركية

أردوغان يفوز بولاية جديدة بعد الجولة الثانية من الانتخابات…

2023-05-28 / 18:08
Photo of أردوغان يتصدر نتائج الانتخابات الرئاسية

أردوغان يتصدر نتائج الانتخابات الرئاسية

2023-05-28 / 17:39
Photo of أول طائرة ركاب صينية الصنع تكمل رحلتها التجارية الأولى

أول طائرة ركاب صينية الصنع تكمل رحلتها التجارية الأولى

2023-05-28 / 17:12
Photo of الإسبان يصوتون في انتخابات إقليمية

الإسبان يصوتون في انتخابات إقليمية

2023-05-28 / 16:37
Photo of رقص مقرئ قرآن مصري يثير ضجة

رقص مقرئ قرآن مصري يثير ضجة

2023-05-28 / 16:18
Photo of بدء عمليات الفرز في جولة الإعادة الرئاسية في تركيا

بدء عمليات الفرز في جولة الإعادة الرئاسية في تركيا

2023-05-28 / 15:55
Photo of مق..تل شخصين في إطلاق نار خلال رالي للدراجات بامريكا

مق..تل شخصين في إطلاق نار خلال رالي للدراجات بامريكا

2023-05-28 / 13:17

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق