رئيس “الكنيست “الإسرائيلي يُعلن عن زيارة مرتقبة للمغرب بداية يونيو
هبة بريس - متابعة
ينتظر أن يقوم رئيس الكنيست الإسرائيلي أمير أوحانا بزيارة رسمية هي الأولى من نوعها إلى المغرب بداية شهر يونيو.
وتأتي زيارة رئيس الكنيست الإسرائيلي بعد مرور أسبوع على تشكيل مجموعة الصداقة البرلمانية المغربية الإسرائيلية، بحسب الموقع الرسمي لمجلس النواب.
هذا وينحدر أوحنا البالغ 47 سنة من أصل مغربي وشغل منصب وزير العدل سنة 2019، ثم صار وزيرا للأمن الداخلي في إسرائيل بين عامي 2020 و2021.
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عاشت الأمة المغربية بعروبتها وفخامتها بالترحيب اليهود المغاربة في وطنهم المغرب على تبادل الزيارات بين الأعضاء ..
نحن كشعب مغربي نفتخر بملكنا ونفتخر باليهود لأنها تربطنا علاقة قوية ومتينة منذ سنوات طويلة .
هذه الزيارة ستعطي قفزة كبيرة واستراتجية بعيدة المدى لتحقيق أهداف إيجابية بين المغرب وإسرائيل بالتوفيق والمزيد من العطاء.
هذه الزيارة نوعية جيدة ومصدافية وروح معنوية عالية الجودة وديبلوماسية فعالة ومنصفة وتعزيز التعاون وتطوير الاستثمارات بينا وبين اسرائيل.
المغرب بلد إسلامي رائع ومتسامح ودائما بلد الضيافة والترحيب بجميع معايرها فمرحبا بهذا الكنيست الإسرائيلي الذي سيقوم بزيارة المغرب في الشهر المقبل.
رغم الصراعات السياسية بين فلسطين وإسرائيل فنحن لانعارض هذه الزيارة التي سيقوم بها الكنيست الإسرائيلي إلى المغرب ربما تكون استبشارة خير.
نحن نرحب بهذه الزيارة لأن بلدنا الحبيب بلدا امنا مطمئنا يملؤه الاستقرار والأمان فنحن نتعايش مع القوميات والاديان والاجناس. بالتوفيق والمزيد والمزيد من العطاء والمجهودات للوصول إلى تعاون مشترك بدون مشاكل.
عاشت المملكة المغربية الشريفة وعاش ملكنا الغالي دائما سباقا لحماية شعبيه ووطنه حفظه الله ورعاه وسدد خطاه وابعد عنه كل سوء ومكروه يآرب.
هذه الزيارة ستعطي قدرات وتوسيع العلاقات الدبلوماسية الثنائية بين المغرب وإسرائيل اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وذالك لخدمة مصالح الشعبين وربما لدينا مستقبل مع إسرائيل والفاهم يفهم.
أنا في نظري التعاون مع إسرائيل أفضل بكثير التعاون مع أمريكا وهذا خير الكلام ما قل ودل.