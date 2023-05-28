أردوغان يفوز بولاية جديدة بعد الجولة الثانية من الانتخابات التركية

هبة بريس - وكالات

أغلقت مكاتب الاقتراع في تركيا الأحد في الساعة 17,00 بالتوقيت المحلي (14,00 ت غ) بعدما دعي أكثر من ستين مليون ناخب إلى الإدلاء بأصواتهم فيها لاختيار رئيسهم.

وخاض رجب طيب أردوغان الموجود في السلطة منذ عشرين عاما الدورة الثانية غير المسبوقة في الانتخابات الرئاسية، في موقع الأوفر حظا في مواجهة مرشح ائتلاف معارض مكون من ستة أحزاب، كمال كليتشدار أوغلو.

ووفقا لوكالة أنباء الأناضول الرسمية، تصدر أردوغان النتائج بعد فرز أكثر من ثلثي الأصوات.

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