سايس : اشتغلت نادلا قبل احتراف كرة القدم.. والاستقبال الملكي كان حدثا استثنائيا

هبة بريس : رياضة

قال الدولي المغربي رومان سايس، مدافع بشكتاش التركي إنه اشتغل نادلا قبل احتراف كرة القدم، مشيرا إلى أن الاستقبال الملكي الذي حظي به المنتخب الوطني بعد عودته من قطر كان حدثا استثنائيا.

وأوضح سايس في تصريحات نقلتها صحيفة “Onze Mondial” الفرنسية :”في فترة طفولتي كنت أشتغل نادلا في مقهى والدي بين الفينة والأخرى، وكنت حينها أمارس الكرة في منطقة دروم بفرنسا”.

وأضاف :”الاستقبال الملكي الذي حظينا به بعد عودتنا من قطر كان حدثا استثنائيا، وأنا فخور بذلك، واللاعبون كانوا يتمنون بلوغ نهائي المونديال ولما لا التتويج باللقب”.

وزاد قائد الأسود قائلا :”أعتقد أنه لم يتبق لي الكثير في مشواري الكروي، وسألعب لبضع سنوات، ولا أعرف موعد الاعتزال، كما أنني لم أحسم بعد في وجهتي بعد الاعتزال، هل التدريب أم ولوج مجال آخر”.

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