أول طائرة ركاب صينية الصنع تكمل رحلتها التجارية الأولى

2023-05-28 / 17:12
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أكملت أول طائرة ركاب صينية الصنع رحلتها التجارية الأولى من مدينة شنغهاي إلى العاصمة بكين، الأحد، وسط تطلعات التنافس مع عمالقة الصناعة مثل “بوينغ” الأمريكية و”إيرباص” الأوروبية.

وذكرت صحيفة “تشاينا ديلي” الرسمية، أن الطائرة “سي 919″، التي تم تشغيلها من قبل شركة خطوط شرق الصين الجوية (حكومية)، كانت تقل 128 راكبا على متنها.

وأقلعت الطائرة، صباح الأحد، من مطار شنغهاي هونغتشياو الدولي، وهبطت بعد أقل من ساعتين في مطار بكين الدولي.

ونشرت وكالة “شينخوا” المحلية صوراً للطائرة التي كتب على جانبها: “أول طائرة “سي 919″ في العالم”.

وقامت الشركة الصينية المحدودة للطائرات التجارية (كوماك) بتطوير الطائرة “سي 919″، حيث أنها صممت العديد من أجزائها، إلا أن بعض مكوناتها الرئيسية لا تزال مصدرها الغرب، بما في ذلك محركها.

وتأتي الرحلة الافتتاحية في الوقت الذي تتطلع فيه كوماك إلى اقتحام سوق الطائرات في تحدٍ مباشر لإيرباص وبوينغ.

وتعد طائرات إيرباص A320 وB737 من أكثر الطائرات شعبية التي تستخدم عادة للرحلات المحلية والإقليمية.

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