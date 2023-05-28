رقص مقرئ قرآن مصري يثير ضجة

هبة بريس

أثار غناء ورقص مقرئ قرآن مصري في فرح على أغنية لأم كلثوم، جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الأخيرة، فيما توعدت نقابة القراء باتخاذ ما تراه مناسبا إزاء ما بدر منه.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو قصير للمقرئ ممدوح عامر، وهي يردد في مكبر الصوت “أمرّ عذاب وأحلى عذاب” من أغنية “ودارت الأيام” لأم كلثوم.

ومع تصاعد الجدل بشأن الفيديو، استنكرت نقابة القراء، الفيديو وذكرت في بيان أنه “كان الأولى بالقارئ أن يحترم القرآن الكريم الذي يتعايش منه، والذي جعل له اسما بين الناس، ولكن للأسف الشديد لم يفعل ذلك، وإنما هبط إلى مستوى متدن لا يليق بأهل القرآن”.

وأشارت النقابة إلى أنها “سوف تقوم بما تراه مناسبا تجاه هذا الموضوع”، بحسب ما نقلت صحف محلية.

وقال نقيب القراء، في تصريحات تلفزيونية: “الناس يعطون قدرا كبيرا من الاحترام لحامل القرآن وللعلماء وللزي الأزهري الذي نرتديه، لذلك لابد أن نكون في نفس المكانة التي وضعنا فيها الناس”.

وتابع:”عندما يفعل الشيخ ممدوح عامر، أو أنا، ذلك سنكون محل تعليق، والناس تضايقت لأنهم وضعوه في منزلة كبرى ويستمعوا له وهو يقرأ القرآن، ففوجئوا أنه في فرح يتراقص ويغني أغنية لأم كلثوم”.

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