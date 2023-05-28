بدء عمليات الفرز في جولة الإعادة الرئاسية في تركيا

2023-05-28 / 15:55
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هبة بريس _ وكالات

بدأت عملية فرز الأصوات في جولة الإعادة الرئاسية التركية التي يتنافس فيها الرئيس المنتهية ولايته رجب طيب أردوغان وزعيم المعارضة كمال كليتشدار أوغلو.

أغلقت صناديق الاقتراع أبوابها في عموم ولايات البلاد في الساعة الخامسة عصراً بالتوقيت المحلي (الثانية ظهراً بتوقيت غرينتش). ومن المتوقع أن تبدأ النتائج الأولية للانتخابات بالظهور في وقت مبكر مقارنة مع انتخابات الرابع عشر من مايو بسبب أن الفرز في هذه الجولة سيكون أسرع لأنه محصور في الانتخابات الرئاسية وبين مرشحين فقط.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن نسب المشاركة في التصويت قد تكون أقل مقارنة عما كانت عليه في الجولة الأولى وبلغت نحو 88% وهي نسبة قياسية عكست أهمية هذه الانتخابات.

وصوت الأتراك اليوم الأحد، في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية.

وقد دعا المرشحان خلال الإدلاء بصوتيهما، الناخبين إلى التصويت بكثافة في هذه الجولة. قال أردوغان بعد الإدلاء بصوته في مدينة إسطنبول إن “الديمقراطية التركية تشهد للمرة الأول انتخابات رئاسية من جولتين”، مضيفاً أنه “لا توجد دولة تبلغ فيها نسب المشاركة بالانتخابات 90% لكن في تركيا بلغت هذه النسبة”.

من جانبه، حثّ مرشّح المعارضة بعد الإدلاء بصوته في العاصمة أنقرة الناخبين على “التصويت من أجل التخلّص من نظام استبدادي”.

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