ولاية امن الدار البيضاء..نستهدف المتورطين في ارتكاب جرائم السرقة والاعتداءات الجسدية

هبة بريس _ الدار البيضاء

تفاعلت ولاية امن البيضاء مع مقال صحفي تحت عنوان ، : “الدار البيضاء: تسيب أمني متواصل وعشرات المواطنين ينادون.. فهل من مجيب؟”

وقالت ذات الجهة انها ” كانت حريصة على دراسة كافة النقاط الواردة به، والتي تتسم في غالبها بالعمومية وعدم ربطها بأية معطيات موضوعية أو وقائع مضبوطة، وذلك بالشكل الذي يسمح ببسط النقاط التالية التي تروم توضيح حقيقة الوضع الأمني بهذا القطب الحضري:”

وجاء في بيان حقيقة ” لابد من الإشارة إلى أن مصالح ولاية أمن الدار البيضاء تعمل حاليا على تنفيذ عمليات أمنية مركزة تشمل مختلف المناطق الأمنية التابعة لها، والتي تركز بشكل أساسي على استهداف المتورطين في ارتكاب جرائم السرقة والاعتداءات الجسدية عموما، وتلك التي تتم تحت التهديد باستعمال العنف أو عن طريق الخطف على وجه الخصوص، فضلا عن القيام بحملات أمنية متواصلة من أجل حجز الوسائل المستعملة في هذه الأنشطة الإجرامية، خصوصا الدراجات النارية والسيارات والأسلحة البيضاء.”

وتقول ايضا “في انتظار النتائج النهائية لهذه العمليات التي تتواصل حاليا بشكل مكثف، ينبغي الإشارة إلى أن معدلات القضايا المتعلقة بالسرقة بالعنف أو بالخطف، التي تناولها مقالكم المرجعي بشكل حصري، عرف مستويات مستقرة خلال السنة الجارية، حيث بلغ خلال الأربعة أشهر الأولى من هذه السنة 6605 قضية، مقارنة مع 6407 قضية خلال نفس الفترة من سنة 2022، في حين انتقل عدد الموقوفين على خلفية نفس هذه القضايا من 1824 سنة 2022، ليصل إلى 3439 شخصا خلال السنة 2023، مسجلا بذلك مستويات ارتفاع تؤشر بشكل واضح على فعالية العمليات الأمنية من خلال سرعة استجابتها الميدانية لمتطلبات مكافحة هذه الأنماط الإجرامية.”

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