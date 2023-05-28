عاجل …إعتقال أفراد من عصابة ” إسكوبار هوارة ” مطلق النار

ع اللطيف بركة : هبة بريس

تمكنت عناصر الشرطة بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة بيوكرى، بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء أمس السبت 27 ماي الجاري، من توقيف أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 26 و34 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية متورطة في قضية تتعلق بالضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض واستعمال السلاح الناري.

وجرى توقيف المشتبه فيهم بحي “التوامة” بمدينة بيوكرى اقليم اشتوكة ايت باها، وذلك في إطار الأبحاث والتحريات المكثفة المنجزة على خلفية قضية إطلاق أعيرة نارية من بندقية صيد وتعريض شخصين للاعتداء بالضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض، جرى تسجيلها بتاريخ 20 ماي الجاري بمنطقة “سيدي بوموسي” القروية ضواحي مدينة أولاد تايمة، وهي الوقائع التي شكل جزء منها موضوع شريط فيديو منشور على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقد أسفرت إجراءات الضبط والتفتيش المنجزة في إطار هذه القضية عن حجز سيارة خفيفة مكتراة، فضلا عن حجز سلاح أبيض من الحجم الكبير وكمية من الأقراص المهلوسة وهواتف نقالة.

كما أظهرت عملية تنقيط الموقوفين بقاعدة بيانات الأمن الوطني أن أحدهم يشكل موضوع عدة مذكرات بحث على الصعيد الوطني، صادرة عن مصالح الشرطة القضائية والدرك الملكي بكل من أكادير وتارودانت، وذلك للاشتباه في تورطه في قضايا إجرامية تتعلق بترويج المخدرات والضرب والجرح والاختطاف.

وقد تم وضع الموقوفين رهن تدبير الحراسة النظرية من قبل المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة أكادير، رهن إشارة مصالح الدرك الملكي المختصة ترابيا بالبحث في هذه القضية، وذلك قصد تحديد مستوى ودرجة تورط كل واحد منهم في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وقالت مصادر الجريدة، أن الملقب ” العلوة” زعيم العصابة لازال في حالة فرار، بعد إختفاءه يوم الاثنين الماضي، الى وجهة غير معلومة .

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0