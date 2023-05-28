كأس إفريقيا للأمم لأقل من 23 سنة.. مغاربة ضمن قائمة الحكام

2023-05-28 / 14:47
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هبة بريس _ رياضة

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، عن قائمة الحكام الذي سيقودون نهائيات كأس إفريقيا للأمم لأقل من 23 سنة، التي سيحتضنها المغرب ما بين 24 يونيو و8 يوليوز المقبلين.

وضمت قائمة الحكام التي أعلن عنها “كاف” أربعة حكام مغاربة، ويتعلق الأمر بكل من جلال جيد (حكم ساحة)، حمزة الناصيري وعبد الصمد أبرتون (حكمان مساعدان) وعادل زوراق (حكم مساعد بالفيديو).

ومن جهة أخرى، اختار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، كلا من المغربيين محمد كزاز مكونا تقنيا، ويحي حادقا عضو لجنة التحكيم بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم مقيما لحكام بطولة كأس إفريقيا لأقل من 23 سنة

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