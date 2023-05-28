الملك يهنئ رئيس جمهورية أذربيجان
هبة بريس
بعث الملك محمد السادس ببرقية تهنئة إلى رئيس جمهورية أذربيجان فخامة السيد إلهام علييف، وذلك بمناسبة العيد الوطني لبلاده.
ومما جاء في هذه البرقية “فبمناسبة العيد الوطني لجمهورية أذربيجان، أتقدم إليكم باسمي الخاص وباسم الشعب المغربي، بأطيب التهاني وأخلص المتمنيات للشعب الأذربيجاني بموصول التقدم والرخاء، تحت قيادتكم الحكيمة”.
وأضاف جلالة الملك “أغتنم هذه السانحة الطيبة لأسجل اعتزازي بالإرادة الدائمة التي تحذونا سويا من أجل توطيد علاقات الأخوة والصداقة المتميزة بين بلدينا، والارتقاء بتعاوننا المشترك في مختلف الميادين، لما فيه مصلحة شعبينا”.
كما جدد صاحب الجلالة تهانئه الحارة، المشفوعة بمتمنياته لفخامة الرئيس الأذربيجاني بموفور الصحة والسعادة”
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العلاقة الدبلوماسية الثنائية التي تربط بين المغرب واذريبجان علاقة قوية ومتينة تعزز التعاون وتطوير العلاقات الدبلوماسية .
ككوننا شعب مغربي نرفع أحر التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الوطني للدولة اذربيجان جعله الله عيدا وطنيا سعيدا على دولتهم.
حفظ الله ملكنا الغالي والمحبوب لدي الدول العربية الإسلامية والافريقية والاوروبية دائما سباقا للخير وكذالك لتبادل التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الوطني للدولة اذربيجان في احتفالها بهذا العيد السعيد..
نتمنى ربط علاقات متينة وقوية واقتصاديا مع الدولة الأذربيجانية وقفزة دينامية إيجابية استراتيجية جديدة ورئية ناجحة بسياستها ومنهجيتها الإستراتيجية تشكل تعاون مشترك بينا وبينك .حفظ الله ملكنا الغالي.
نطلب من اذربيجان توضيح موقفها من الصحراء المغربية ودعمها للقضية الصحراوية المغربية…
نتمنى للرئيس اذربيجان السعادة والازدهار والمزيد من العطاء لدولته .
ألف مبروك لهذه الدولة اذربيجان على عيدها الوطني ونتمنى ربط علاقات ديبلوماسية تسير على خطى إيجابية ومقبولة لدى الجميع .
حفظ الله ملكنا المحبوب وايده وسدد خطاه ونتمنى له التوفيق والمزيد من العطاء مع هذه الدولة اذربيجانية في الشراكة والتعاون بينهما في جل المجالات الإقتصادية ..
المغرب بكل بساطة وصراحة دائما يحب الخير لغيره من ملكه وشعبه فالف مبروك لهذه الدولة اذربيجان بمناسبة عيد وطنها وجعله الله عيدا وطنيا مبشرا بالخير واليمن والبركات.