الملك يهنئ رئيس جمهورية أذربيجان

هبة بريس

بعث الملك محمد السادس ببرقية تهنئة إلى رئيس جمهورية أذربيجان فخامة السيد إلهام علييف، وذلك بمناسبة العيد الوطني لبلاده.

ومما جاء في هذه البرقية “فبمناسبة العيد الوطني لجمهورية أذربيجان، أتقدم إليكم باسمي الخاص وباسم الشعب المغربي، بأطيب التهاني وأخلص المتمنيات للشعب الأذربيجاني بموصول التقدم والرخاء، تحت قيادتكم الحكيمة”.

وأضاف جلالة الملك “أغتنم هذه السانحة الطيبة لأسجل اعتزازي بالإرادة الدائمة التي تحذونا سويا من أجل توطيد علاقات الأخوة والصداقة المتميزة بين بلدينا، والارتقاء بتعاوننا المشترك في مختلف الميادين، لما فيه مصلحة شعبينا”.

كما جدد صاحب الجلالة تهانئه الحارة، المشفوعة بمتمنياته لفخامة الرئيس الأذربيجاني بموفور الصحة والسعادة”

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0