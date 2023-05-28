مسؤول يفرغ مليوني لتر مياه من خزان من أجل “هاتف”

2023-05-28 / 13:46
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لن يعود مسؤول حكومي إلى وظيفته بعدما اتخذ قرارا كارثيا وأمر بتصريف خزان مياه حتى يتمكن من استعادة هاتفه الذكي.

وأوقف المسؤول الهندي عن العمل بعد تصريفه لمياه خزان من أجل استعادة الهاتف الذي أسقطه بينما كان يلتقط صورة لنفسه.

وأفادت صحيفة “تايمز أوف إنديا” بأن مفتش الأغذية راجيش فيشواس أسقط هاتفه الذكي (سامسونغ) في سد خركتا بولاية تشاتيسغاره وسط الهند الأسبوع الماضي.

طلب فيشواس أولا من غواصين محليين القفز إلى الخزان للعثور على الهاتف، زاعما أنه يحتوي على بيانات حكومية حساسة.

لكن بعد فشل الجهود الأولية في استعادة هاتفه الذكي ، طلب إفراغ الخزان باستخدام مضخات الديزل.

وذكرت وسائل إعلام محلية أنه خلال الأيام الثلاثة التالية، تم تفريغ أكثر من مليوني لتر من المياه من الخزان، وهو ما يكفي لري ما لا يقل عن 1500 فدان من الأراضي خلال الصيف الحار في الهند.

شوهد فيشواس في مقاطع مصورة انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي – جالسا تحت مظلة حمراء بينما تعمل مضخات الديزل لتصريف المياه من الخزان.

وقال فيشواس لوسائل إعلام محلية إن المياه الموجودة في الخزان غير صالحة للاستعمال للري، وأنه حصل على إذن من مسؤول كبير لتصريفها.

وعثر فيشواس على الهاتف في النهاية، ولكنه لم يستطع تشغيله لأنه كان مغمورا بالمياه.

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