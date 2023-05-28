أكادير : 8 سنوات سجنا نافذا ل” سيكليس ” متهم بإغتصاب طفل معاق

ع اللطيف بركة : هبة بريس

قضت غرفة الجنايات بإستئنافية أكادير، بالسجن 8 سنوات نافذة في حق شخص أربعيني، يشتغل مصلح دراجات ” سيكليس” متهما بهتك عرض طفل قاصر من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وكانت مصالح الدرك الملكي التابعة للمركز الترابي بأولاد تايمة اقليم تارودانت ، قد أحالت شخصا متهما بإغتصاب طفل قاصر على أنظار النيابة العامة.

وكان الوكيل العام للملك بجنايات أكادير، قد قرر في وقت سابق بمتابعة المتهم في حالة اعتقال وأمر بإحالته على السجن المحلي بأيت ملول في انتظار محاكمته.

الجاني يتحدر من جماعة إسن بنفس الاقليم، فيما الضحية ” الطفل” تقطن عائلته بدوار سكير بنفس الجماعة الترابية .

وكان والد الضحية قد تقدم بشĺكاية الى مصالح الدرك الملكي بأولاد التايمة ، بعد إكتشافه تعرض طفله للاغتصاب .

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