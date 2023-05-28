مق..تل شخصين في إطلاق نار خلال رالي للدراجات بامريكا

هبة بريس _ وكالات

قالت شرطة ولاية نيو مكسيكو، في بيان لها اليوم الأحد، إن شخصين على الأقل قتلا وأصيب ستة آخرون في إطلاق نار خلال سباق رالي للدراجات النارية في هذه الولاية الأمريكية.

ووفقا للمعلومات التي نشرتها الشرطة، وقع الحادث يوم أمس السبت في بلدة ريد ريفر في جبال سانجر دي كريستو.

وأضاف البيان: “جرى إطلاق للنار في سباق للدراجات النارية في ريد ريفر. وهذا ما نعرفه في الوقت الحالي: لقي شخصان حتفهما، وأصيب ستة آخرون، وهم يتلقون الرعاية الطبية في المستشفى”.

وفي حديث لقناة “سي إن إن”، قالت عمدة المدينة ليندا كالهون، إن تبادل إطلاق الرصاص جرى بين أفراد في عصابات هواة الدراجات النارية.

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