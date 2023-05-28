” الزويهر” كاتبا إقليميا للهيئة المغربية لحقوق الإنسان والبيئة بتارودانت

ع اللطيف بركة : هبة بريس

انتخب يوم أمس السبت 27 ماي الجاري، الحبيب الزويهر كاتبا إقليميا للهيئة المغربية لحقوق الانسان والبيئة بتارودانت.

وجرى إنتخاب الزويهر، خلال الجمع العام التأسيس لفرع الهيئة الذي إحتضنه المركب الثقافي بالكردان، وتم خلاله تكليف الكاتب الإقليمي الجديد بتشكيل المكتب وتوزيع المهام بين اعضائه .

الجمع العام التأسيسي للفرع الإقليمي بتارودانت ، حضره الأمين العام للهيئة المغربية لحقوق الانسان والبيئة السيد عبد الجليل الأسدي والمستشارين السيد يوسف هني والسيدة حنان المريني والسيد مصطفى الزيتوني.

و في كلمة له بالمناسبة كشف عبد الجليل الاسدي الأمين العام للهيئة، أنه منظمته الحقوقية تعتبر أول إطار حقوقي يتأسس بالأقاليم الجنوبية للمملكة ، مشيرا في السياق نفسه أن تأسيس الكتابة الإقليمية بتارودانت يأتي في إطار إستمرار دينامية المنظمة الحقوقية.

واضاف الاسدي أن مرجعية حقوق الإنسان العالمية هي من تؤطر عمل الهيئة و التي تعتبر الحقوق الفردية و الجماعية أهم ركائزها، كما شدد المتحدث ذاته انه ” لا مكان للمخلوضين و أصحاب المصالح الشخصية داخل هياكل المنظمة” بحسب تعبيره.

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