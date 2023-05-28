برلماني يحذر من “أزمة خبز”
قارب النائب البرلماني عبد الله بووانو “اتهامات باحتكار القمح اللين المنتج محليا والمستورد وتحويله إلى أعلاف، بدل طرحه في السوق ليضمن التزويد بالخبز اليومي للمغاربة”
وأكد بوانو في سؤال كتابي وجهه إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن لوبي من الشركات المختصة في الأعلاف المركبة يقوم باحتكار -القمح- اللين، بحيث يشتري هذه المادة من الفلاح بـ 2.90 درهم وبعدها يتم تخزينها وإعادة بيعها للفلاح بـ 5 دراهم بعد تحويلها إلى أعلاف مركبة توجه للمواشي والأبقار.
وأضاف بأن الأكثر من هذا أن الأمر لا يقتصر على المنتوج المحلي بل يتم تحويل 70 في المائة من المنتوج المستورد إلى أعلاف مركبة مما ينذر مستقبلا بأزمة الخبز.
وطالب بووانو باتخاذ إجراءات لفتح تحقيق في هذه التلاعبات وترتيب جزاءات على مرتكبيها، متسائلا عن التدابير التي ستتخذها الوزارة للحد من هذه الممارسات غير القانونية في الحال والمستقبل.
5 تعليقات
والله حسبنا الله ونعم الوكيل على كل مانسمعه ومالا نسمعه مبغينا ازمات
لابد من وجود حل في الموضوع كفانا حربا من اللحوم الى الاخباز لن ننتهي من هده الازمات
ياربي السلامة والعافية مزال راحنا فدجاج والاسعار نتاع الخضرة كيهدرو علا القمح والخبز العام غدي يسالي وحنا غير معا الماكلا والاسعار ديالها الله يحدر السلامة
شوفونا العيد بعدا واش كين شي حولا معقولين فتمان ولا مكين غير اللغلا اما الخوبز نتقاسموه امعا اامواشي الله يلطف بكم اوبنا
الحل كاين خليو اللغنم اتبن واحنا خليونا القمح او هاهي تحلات الله يلطف بنا علامات الساعة