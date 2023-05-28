برلماني يحذر من “أزمة خبز”

2023-05-28 / 12:28
0
هبة بريس _ الرباط

قارب النائب البرلماني عبد الله بووانو “اتهامات باحتكار القمح اللين المنتج محليا والمستورد وتحويله إلى أعلاف، بدل طرحه في السوق ليضمن التزويد بالخبز اليومي للمغاربة”

وأكد بوانو في سؤال كتابي وجهه إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن لوبي من الشركات المختصة في الأعلاف المركبة يقوم باحتكار -القمح- اللين، بحيث يشتري هذه المادة من الفلاح بـ 2.90 درهم وبعدها يتم تخزينها وإعادة بيعها للفلاح بـ 5 دراهم بعد تحويلها إلى أعلاف مركبة توجه للمواشي والأبقار.

وأضاف بأن الأكثر من هذا أن الأمر لا يقتصر على المنتوج المحلي بل يتم تحويل 70 في المائة من المنتوج المستورد إلى أعلاف مركبة مما ينذر مستقبلا بأزمة الخبز.

وطالب بووانو باتخاذ إجراءات لفتح تحقيق في هذه التلاعبات وترتيب جزاءات على مرتكبيها، متسائلا عن التدابير التي ستتخذها الوزارة للحد من هذه الممارسات غير القانونية في الحال والمستقبل.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of طقس الأحد.. سماء غائمة مع نزول أمطار متفرقة

طقس الأحد.. سماء غائمة مع نزول أمطار متفرقة

2023-05-28 / 09:11
Photo of أكادير: الحكم المخفف على المعتدين على طفلة طاطا يثير ضجة حقوقية

أكادير: الحكم المخفف على المعتدين على طفلة طاطا يثير…

2023-05-27 / 22:47
Photo of بعد تعيينه كاتبا عاما بوزارة بنموسى…السحيمي يتفقد مؤسسات التعليم بالبيضاء

بعد تعيينه كاتبا عاما بوزارة بنموسى…السحيمي يتفقد مؤسسات التعليم…

2023-05-27 / 22:30
Photo of وضعية المساجد المتهالكة بأكادير على طاولة وزير الاوقاف

وضعية المساجد المتهالكة بأكادير على طاولة وزير الاوقاف

2023-05-27 / 22:27
Photo of المغرب واسبانيا يجريان ثالث اختبار هذه السنة لنقل البضائع التجارية بمعبر سبتة المحتلة

المغرب واسبانيا يجريان ثالث اختبار هذه السنة لنقل البضائع…

2023-05-27 / 20:59
Photo of السملالي: إصلاح المنظومة الصحية أولوية وطنية

السملالي: إصلاح المنظومة الصحية أولوية وطنية

2023-05-27 / 20:24
Photo of طنجة المتوسط ..الجمارك تجهض محاولة تهريب العشرات من سبائك الذهب

طنجة المتوسط ..الجمارك تجهض محاولة تهريب العشرات من سبائك…

2023-05-27 / 20:00
Photo of الناظور.. شاطئ بني بوغافر يلفظ جــ..ـثت 9 مهاجرين

الناظور.. شاطئ بني بوغافر يلفظ جــ..ـثت 9 مهاجرين

2023-05-27 / 19:39
Photo of توضيحات فيدرالية الفاعلين بقطاع المواشي بخصوص سعر الأضاحي المستوردة

توضيحات فيدرالية الفاعلين بقطاع المواشي بخصوص سعر الأضاحي المستوردة

2023-05-27 / 19:10
Photo of اعتراض عشرات المهاجرين حاولوا التسلل سباحة الى سبتة المحتلة

اعتراض عشرات المهاجرين حاولوا التسلل سباحة الى سبتة المحتلة

2023-05-27 / 18:41

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق