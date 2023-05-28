برلماني يحذر من “أزمة خبز”

هبة بريس _ الرباط

قارب النائب البرلماني عبد الله بووانو “اتهامات باحتكار القمح اللين المنتج محليا والمستورد وتحويله إلى أعلاف، بدل طرحه في السوق ليضمن التزويد بالخبز اليومي للمغاربة”

وأكد بوانو في سؤال كتابي وجهه إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن لوبي من الشركات المختصة في الأعلاف المركبة يقوم باحتكار -القمح- اللين، بحيث يشتري هذه المادة من الفلاح بـ 2.90 درهم وبعدها يتم تخزينها وإعادة بيعها للفلاح بـ 5 دراهم بعد تحويلها إلى أعلاف مركبة توجه للمواشي والأبقار.

وأضاف بأن الأكثر من هذا أن الأمر لا يقتصر على المنتوج المحلي بل يتم تحويل 70 في المائة من المنتوج المستورد إلى أعلاف مركبة مما ينذر مستقبلا بأزمة الخبز.

وطالب بووانو باتخاذ إجراءات لفتح تحقيق في هذه التلاعبات وترتيب جزاءات على مرتكبيها، متسائلا عن التدابير التي ستتخذها الوزارة للحد من هذه الممارسات غير القانونية في الحال والمستقبل.

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