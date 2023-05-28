الجالية المغربية تستنكر غلاء تذاكر الطيران
تعرف تذاكر الطيران في فصل الصيف إرتفاعا جد ملموسا يقدر بضعف الثمن الذي تعرفه في الفصول الأخرى مستغلة توافد الجالية المغربية لقضاء عطلة الصيف بين الأحباب و العائلة بالمغرب .
و قد تبين بأن بعض الشركات الطيران أكتر احتكار فلن نغوص في ذكر أسماء لكننا سنكتفي خلال هاته المرحلة بإعطاء إشارات واضحة لمن يهمهم الأمر، و التي تعتبر في بعض البلدان الرابط الوحيد بين المغرب و بلد المهجر مما يجعلها تتحكم في ثمن التذاكر غير مراعية للظروف الإقتصادية التي تعاني منها الجالية المغربية من بطالة و أزمات إقتصادية .
فعلاوة “على ما يكلف الجالية المغربية السفر إلى المغرب من تضحيات وإقتطاعات من قوت أبنائها يتحملون عبئ أسعار التذاكر التي بلغت مع مطلع الصيف إلى أكثر من الضعف ..علما بأن معظم الأسر لا يقل عدد أفرادها عن أربعة أشخاص إن لم يكن اكثر.
ولتوضيح ما يحمل هذا الغلاء الفاحش في تذاكر السفر من أخطار على مستقبل أبناء الجالية ومجهوداتها في ربطهم ببلدهم الأصلي ولو عبر عطل سنوية لا تتجاوز الشهر فإننا نكاد نجزم ان العديد من الأسر بدأت تستغني عن السفر إلى الوطن مفضلة قضاء عطلة الأبناء الصيفية ببعض الأماكن كإسبانيا ، تركيا و البرتغال . فإذا كان أبناء الجيل الأول لا يزالون على الارتباط بوطنهم وبكل ما يشكله لهم المغرب من معاني فإن خطر زوال هذا الإرتباط قائم جدا بالنسبة لأبنائهم إن لم تساهم الحكومة وشركة الطيران في تخفيف ما يواجههم من صعوبات. دونما أن ننسى أن مردودية المهاجرين المغاربة على الإقتصاد الوطني لا تقل عن تلك التي تساهم بها باقي جاليتنا المهاجرة بالعالم.
إن خوفنا أن ينفك العقد الذي يربط جاليتنا بوطنها مكرهة ومجبرة بفعل غلاء أسعار تذاكر السفر فتتحول رحلات الجالية المغربية إلى المغرب إلى مسألة قدرة مادية قد تتوفر وقد تغيب فالأجيال القادمة قد لا تجد ضرورة لهذا السفر .
ونحن نحمل المسؤولين عن بعض الشركات والمسؤولين في مراكز الدولة ضمان إرتباط أجيالنا القادمة ببلدها ايا كانت المسافات. كما سيسهام خفض هذه الأسعار في تحريك عجلة النشاط السياحي من و إلى المغرب إذ ليس كل السياح على نفس الإمكانيات المادية. فعوض الحديث عن إشراكهم في البنية السياسية والإقتصادية لوطننهم سيكونون سعداء لو خففت عليهم أعباء زيارة الوطن ولقاء الأهل والأحباب ولو لمرة واحدة كل السنة.”
إذن شركات الطيران مسؤولية عن قتل الرغبة لدى المهاجرين المغاربة في زيارة بلادهم، ودفعهم لقضاء إجازاتهم في الدول المجاورة، بسبب خدماتها الرديئة المنتهجة منذ عقود، والقائمة على البيروقراطية في التعامل وتطبيق أسعار خيالية.
ويذكر أن سعر التذكرة عبر هده الشركات تعتبر الأغلى في العالم، و نشير بهذا الخصوص إلى أن السفر إلى المكسيك في رحلة تدوم عشر ساعات، لا تكلف سوى 700 أورو في حين تذكرة رحلة على متن هده الشركات و لمدة 3 ساعات تكلف 500€ و ما فوق .
كما استغرب سياسة الشركة في تنظيم الأسعار، والتي تقوم على رفعها في أوقات الذروة على غرار فصل الصيف، بنسب تصل إلى 100 بالمائة، مقابل خفضها في فصل الخريف بنسبة 20 بالمائة،
و إن ربط المغاربة بوطنهم الأم، لا يمكن أن يتم بهذا الأسلوب وهذه المعاملة، حيث يجب القيام بتحفيزات بينها تخفيض أسعار تذاكر السفر، و خصوصا النقل الجوي ، وتحسين خدمات الاستقبال على مستوى الموانئ والمطارات، وإجبار مصالح الجمارك على تقديم تسهيلات للمغاربة لكي يساهموا في توطيد العلاقة بين المغرب و جاليته في الخارج.
وفي حالة لم تستجب الشركات، فان عدد كبير من افراد الجالية بايطاليا سيتوجهون بندائهم لجلالة الملك محمد السادس نصره الله أب الجالية الحنون و الحريص على مصالحها، ليعطي تعليماته من أجل خفض أثمنة التذاكر.
17 تعليقات
الجالية ام الجاهلية؟ لأن السفر يتطلب مصاريف و العطلة يلزمها تدبير سنة على الأكثر،……هذا مؤسف، الدولة الوحيدة التي يشتكون ثمن التذاكر ، البانغراديش و لا يشتكون
شكون زيرهم يمشيو المغرب. لي لقى الطيارة غالية يجلس. السوق تايحكمو العرض و الطلب. هادشي معروف فالاقتصاد.
مع كامل الأسف هادا حالنا مع شركة الطيران رحلة ساعة إلى المغرب بحوالي٣٠٠اورو هل من عدل هنا
مغاربة العالم لا يعانون فقط غلاء اسعار الطيران بل يعانون الامريين مع بعض المسؤولين الفاسدين بقطاع العدل امتال الوكيل العام السابق بورزازات اب الدي ضلم واهان مواطنين بالرشيدية وتنغير وورزازات وزاكورة وعوض محاسبته كما يطالب الجميع تم تعيينه مستشار بمراكش واخيرا احيل على التقاعد أين المحاسبة أين ربط المسؤولية بالمحاسبة يجب محاسبة جميع الفاسدين امتاله وفي جميع القطاعات بدءا به لاني انا من ضحاياه سنة ٢٠١١بورزازات وعانيت ماديا ونفسانيا وما زلت اعاني اتمنى ان يحاسب في الدنيا قبل الآخرة اللهم امين يارب العالمين لانه بدون حل مشاكل وقضايا الجيل الأول من مغاربة العالم فإننا سنخسر الأجيال القادمة من أبنائهم الدين اصبحو يفضلون قضاء عطلتهم ببلدان أخرى وحتى الاستثمار بها لانه لا يمكن للابن ان يرى ابوه وهو مضلوم يترامى بين الادارات لعشرات السنين وهو مضلوم وفي الأخير يجد نفسه بين حلين كلاهما مر اما ان يسمح في حقه ويرجع إلى عمله وهو مصاب بالاعصاب والسكر وارتفاع الضغط بسبب بعض المسؤولين الفاسدين ادا يجب التفكير في مغاربة العالم الدين كانو يقتصدون في الأكل والشرب والسكن والملبس وفي كل شي من أجل إرسال العملة الصعبة إلى المغرب مند الستينات ومازالو ساهمو في اقتصاد البلاد ومازالو
السلام عليكم ورحمة الله صاحب المقال اشار الى أمر حقيقي وفي غاية الخطورة وهو فك ارتباط أجيال الجالية بوطنهم وهذا حقيقي لأنه من غير المعقول ان تكون تذاكر الطيران بهذا الغلاء الفاحش هل دائما يجب ان يتدخل صاحب الجلالة الملك حفظه الله لينصف الجاليه من هذا الحيف اين المسؤلين عن قطاع النقل فالجالية منذ السنوات الاخيرة بدأة تغير وجهتها مع ابنائها نحو دول أخرى مقال في الصميم
ابناء مغاربة امريكا الشمالية غير مرتبطين بالمغرب و نلاحض ذلك في بعض الشباب الذي بلغ العشرينات من العمر و الذين ولدو في شمال امريكا فهم غير مهتمين بزيارة المغرب و لا حتى مساندة المنتخب المغربي نعم الى هذه الدرجة وصل انقطاعهم و عدم اهتمامهم ببلد الاباء و لكن لمذا و الجواب هو عدم زيارتهم للمغرب بشكل منتصم في صغر السن و السبب طبعا غلاء تذاكر السفر ….
كلام معقول ومن هذا المنبر ونحن كمغاربة فإننا نتوجه إلى مولانا امير المؤمنين بأن يصدر أوامره الى القائمين على شركة الطيران من أجل خفض أثمنة التذاكر حفاظا على ربط الجالية بوطنها الام فأغلب ابناء الجالية الذين ازدادوا في بلدان المهجر يجب أن تقدم لهم الدولة تحفيزات من أجل ربطهم بوطنهم الام
للأسف جل المهاجرين يغيرون وجهاتهم السياحية وانا واحد منهم ولولا العائلة لما فكرت إطلاقا السفر للمغرب ولكن بهاذا الفساد فأظن انا الجيل الحالي لن يفكر إطلاقا في السفر
Salam deja la RAM n’a pas remboursé les billets de la peripde dd Covid que n’attend toujours malgré pludirurs evrits envoyés à la direction de la clirntele. On est ni remboursé nieu un autre billet . Que faire?
والله كل الشوكر فعلا لي هيبة بريس علا ما طرحته وانزلته من موضوع مهم وكما جائت في النص وقلته هو في الصميم ولابد من التدخل الفوري لي جاليتنا ماتعانيه كل بداية الصيف من اسعار حسبنا الله ونعم الوكيل والا فعلا نتمنا من ملكنا الحبيب بالتدخل نصره الله وايده
ولا ننسا انهم معنا علا دور العام من بدايته الى نهايته متعاونون معنا في مشاكلنا ماديا ومعنويا وعند نزولهم لبلدهم نستقبلهم باسعار خيالية لابد من حل
تتكون اسرتي من ستة افراد،وقد قمنا بشراء تذاكر الطائرة من امستردام الى الناضور في فبراير الماضي لأجل زيارة بلدنا الحبيب وقد اشترينا التذاكر ب700€للفرد،في حين لو ذهبنا لقضاء العطلة في تركيا،ثمن تذكرة الطائرة والفندق 5نجوم والوجبات الغذائية طيلة الاقامة لن تتعدى 700€،وااسفاه على بلدي الحبيب لان لااظن ان ابناءنا سيرتبطون ببلد يستغلونهم مسؤولوه .تحياتي لهبة بريس ولكل طاقمها.
مهاجرة من امستردام
لمادا دائما عند حلول الصيف فقط هدا حرام في حق جاليتنا وشبابنا هناك وهم الاولون والاسبقون لتمهيد الطريق لهم واستقبالهم ولا ان نسعب عليهم المجيء لبلدهم ووطنهم الحبيب لابد من وجود حل لهم
فعلا سنوات عدة ونحن في هذه الاسعار المرتفعة الثمن هل نساهم في جمع الشمل او في تفكيكه والعيادو بالله لابد من انخفاض في هذه التذاكر
مهما رتفعت اسعاركم فالربح يجب أن يكون ربح فيه رضا الله فهم جاليتنا في المهجر يعانون كما نعاني نحن من اسعار عالية ومساريف مدارس وضرائب وكراء ووووو الاماالا ذالك لابد من تدخل سريع
والله لم تعد هناك قناعات في الارزاق ولايصل بنا غلاء التذاكر الا هدا الحد الجنوني وخصوصا هناك عائلات اصغرهم اربعت اشخاص لابد من وجود حل نحن موقبلين علا ابواب الصيف
نتمنا من هده الشركات من تخفيض اسعارها لي جالياتنا بالمهجر وتساهم في سلت الارحام بين الجالية المغربية ودويها ووطنها وكما قال تعالى من صالني صلته ومن قطعني قطعته