المنتخب الوطني لـ “الفوتصال” يفوز وديا على سلوفاكيا

2023-05-28 / 10:38
0
هبة بريس

فاز المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة على نظيره السلوفاكي، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لاشيء في المباراة الودية التي جمعته مساء السبت، على أرضية مركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة.

وسجل أهداف المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة في هذا اللقاء كل من يوسف جواد ( هدفان) وأنس العيان.

وتأتي هذه المقابلة الودية في إطار استعدادات المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة لبطولة كأس العرب الذي ستجرى أطوارها الشهر المقبل بالسعودية.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الذكاء الاصطناعي يفضّل مبابي على هالاند بجائزة الكرة الذهبية

الذكاء الاصطناعي يفضّل مبابي على هالاند بجائزة الكرة الذهبية

2023-05-28 / 09:35
Photo of الفريق الوطني المغربي يحرز لقب كأس محمد السادس الدولية للبولو

الفريق الوطني المغربي يحرز لقب كأس محمد السادس الدولية…

2023-05-27 / 21:45
Photo of عبد الرزاق حمد الله يتوج مع إتحاد جدة بطلا للدوري السعودي

عبد الرزاق حمد الله يتوج مع إتحاد جدة بطلا…

2023-05-27 / 21:08
Photo of تيسودالي يستعيد حاسته التهديفية ويقود جينت للفوز أمام فيستيرلو في الدوري البلجيكي

تيسودالي يستعيد حاسته التهديفية ويقود جينت للفوز أمام فيستيرلو…

2023-05-27 / 20:00
Photo of جائزة للا مريم لكرة المضرب .. الإيطالية لوسيا برونزيتي تتوج باللقب

جائزة للا مريم لكرة المضرب .. الإيطالية لوسيا برونزيتي…

2023-05-27 / 19:21
Photo of بعد تتويجه بالبوندسليغا.. مزراوي يصل إلى اللقب الثامن في مشواره الاحترافي

بعد تتويجه بالبوندسليغا.. مزراوي يصل إلى اللقب الثامن في…

2023-05-27 / 18:52
Photo of بايرن ميونيخ ينتزع لقب الدوري الألماني من دورتموند

بايرن ميونيخ ينتزع لقب الدوري الألماني من دورتموند

2023-05-27 / 17:14
Photo of قصة ملهمة : ضياء الجرموني من الجيدو لملاعب كرة القدم

قصة ملهمة : ضياء الجرموني من الجيدو لملاعب كرة…

2023-05-27 / 14:21
Photo of هالاند يفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي

هالاند يفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي

2023-05-27 / 12:43
Photo of دعما لفينيسيوس.. البرازيل يواجه منتخبين أفريقيين وديا

دعما لفينيسيوس.. البرازيل يواجه منتخبين أفريقيين وديا

2023-05-27 / 11:11

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق