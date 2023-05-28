المنتخب الوطني لـ “الفوتصال” يفوز وديا على سلوفاكيا

هبة بريس

فاز المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة على نظيره السلوفاكي، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لاشيء في المباراة الودية التي جمعته مساء السبت، على أرضية مركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة.

وسجل أهداف المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة في هذا اللقاء كل من يوسف جواد ( هدفان) وأنس العيان.

وتأتي هذه المقابلة الودية في إطار استعدادات المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة لبطولة كأس العرب الذي ستجرى أطوارها الشهر المقبل بالسعودية.

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