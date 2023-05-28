لأول مرة في تاريخ البلاد.. الأتراك ينتخبون رئيسهم الثالث عشر بـ”الإعادة

هبة بريس

بدأ المواطنون الأتراك، صباح الأحد، الإدلاء بأصواتهم في مراكز الاقتراع، لاختيار اسم الرئيس الثالث عشر للبلاد، إذ يتنافس على هذا الكرسي كل من مرشح التحالف الحاكم، رجب طيب إردوغان، ومرشح المعارضة، كمال كيلتشدار أوغلو.

وهذه هي المرة الأولى التي تشهد فيها تركيا جولة انتخابات رئاسية ثانية، بعدما فشل إردوغان وكليتشدار أوغلو في تحقيق النسبة اللازمة للفوز في سباق 14 مايو، وهي 50 + 1

ومن المقرر أن يصوت أكثر من 60 مليون ناخب، الأحد، بين الساعة الثامنة صباحا والخامسة عصرا.

ومن المقرر وبعد إجراء عملية التصويت، في 28 مايو، أن يتم الإعلان عن النتائج الأولية في يوم الـ 29.

وبعد انتهاء فترة الاعتراضات، سيعلن رسميا، في الأول من يونيو، اسم الرئيس الثالث عشر للبلاد.

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