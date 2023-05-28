طقس الأحد.. سماء غائمة مع نزول أمطار متفرقة

هبة بريس _ الرباط

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، نزول أمطار أو زخات أحيانا رعدية بكل من الأطلس الكبير والمتوسط والمناطق المجاورة لهما، والماس، وبالمنطقة الشرقية.

كما يرتقب أن تكون السماء أحيانا غائمة مع قطرات وأمطار ضعيفة متفرقة بالريف، والسهول الشمالية، وجنوب الأقاليم الجنوبية، مع تسجيل هبات رياح محليا قوية نوعا ما بالجنوب، الوسط والواجهة المتوسطية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 06 و 12 درجة بمرتفعات الأطلس، والريف، ووالماس، وبالهضاب العليا الشرقية، وما بين 17 و 21 درجة بجنوب الأأقاليم الصحراوية، وستكون ما بين 12 و 17 درجة فيما تبقى من ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة خلال النهار فسترتفع بكافة أرجاء المملكة.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان بالبوغاز، وهادئ إلى قليل الهيجان ما بين طرفاية و بوجدور، وقليل الهيجان في باقي السواحل المحيط الأطلسي

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