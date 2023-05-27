بعد تعيينه كاتبا عاما بوزارة بنموسى…السحيمي يتفقد مؤسسات التعليم بالبيضاء

محمد منفلوطي_ هبة بريس

أشرف الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ” يونس السحيمي”، اليوم السبت على حفل تنصيب سفراء الوحدة الترابية بجهة الدار البيضاء سطات، كما قام بزيارة مدرسة الفرصة الثانية الجيل الجديد الموجهّة لمهن الرياضة بمدرسة المنصور الذهبي التابعة للمديرية الاقليمية الفداء مرس السلطان.

الكاتب العام للوزارة الذي كان مرفوقا بمدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين عبد المومن طالب، ألقى نظرة على فضاءات المؤسسة حيث وقف على مستوى التأهيل فيها، ونوه بمركز الفرصة الثانية- الجيل الجديد بمدرسة المنصور الذهبي، متمنيا أن يحقق هذا المركز الأهداف المسطرة وأهمها كشف المواهب وصقلها وتمكينها من عرض تكويني يعزز المهارات الحياتية وييسر سبل الاندماج في المحيط السوسيو ثقافي.

وخلال محطته الثانية، انتقل الوفد إلى الثانوية التأهيلية الرياضيين التابعة للمديرية الاقليمية عين السبع الحي المحمدي، حيث اطلع على سير برنامج الدعم التربوي بالمؤسسة، وأشغال تهيئة القاعة المتعددة الرياضات، ومختلف مرافق المؤسسة بما فيها المركز الصحي الممول من طرف اللجنة الاقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

وفي كلمته بالمناسبة، نوه الكاتب العام بمسلك رياضة ودراسة بثانوية الرياضيين كتجربة رائدة وطنيا، كما نوّه بجمعية تيبو إفريقيا كشريك، ومن جهته، رحّب مدير الأكاديمية بالحضور مشيدا بجمعية تيبو إفريقيا كشريك أساسي للأكاديمية، مقدما نبذة حول مسار رياضة ودراسة بثانوية الرياضيين وخصوصيات هذا المسلك بالجهة كتجربة رائدة.

كما قدم كل من المدير الإقليمي، و مدير المؤسسة شروحات حول سير مشروع رياضة ودراسة والنتائج المشرفة التي حققتها ثانوية الرياضيين خلال المنافسات الوطنية والافريقية في مختلف الأصناف الرياضية، واختتمت الزيارة بتسليم جوائز تذكارية لرئيس جمعية تيبو إفريقيا والوفد المرافق.

المحطة الثالثة في برنامج الكاتب العام، كانت بمركز الندوات ابن الياسمين بالأكاديمية، حيث ترأس يونس السحيمي حفل تنصيب سفراء الوحدة الترابية، الذي تخللته فقرات موسيقية حماسية؛ تم على إثرها تنصيب سفراء الوحدة الترابية الذين بلغ عددهم 32 سفيرا بمعدل سفيرين اثنين عن كل مديرية إقليمية من لدن الكاتب العام للوزارة مرفوقا بمدير الأكاديمية قبل أن يتم انتقاء سفيرين جهويين من بين هؤلاء باستحضار مقاربة النوع، وجاءت النتائج كمايأتي:

السفيرة فاطمة الزهراء بوشنيف من مديرية عين الشق بمؤسسة عبد الخالق الطريس التأهيلي، جذع مشترك آداب وعلوم إنسانية..

نائبة السفيرة التلميذة فاطمة الزهراء الحديديوي من مديرية سيدي البرنوصي بمؤسسة المحيط الأطلسي الخصوصية،جذع مشترك علمي.

سفير الوحدة الترابية التلميذ ريان البارودي من مديرية المحمدية، جذع مشترك علوم

نائب السفير التلميذ أسامة حيضر من مديرية مديونة، الثانية إعدادي.

واختتم الحفل- الذي كان كذلك مناسبة رفيعة لتتويج سفراء المغرب في أولمبياد الرياضيات الحاصلين على رتب مشرفة في الملتقيات الوطنية والدولية- بكلمة أشاد فيها الكاتب العام للوزارة بهذه المبادرة وأبعادها التربوية والوطنية، مشيرا إلى أنّها تنسجم والالتزامات الواردة في خارطة الطريق، لاسيما تلك التي تتعلق بالأنشطة الداعمة لجودة التعلّمات الأساس.

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