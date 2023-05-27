أكادير: الحكم المخفف على المعتدين على طفلة طاطا يثير ضجة حقوقية

ع اللطيف بركة : هبة بريس

قضت هياة قضائية بالغرفة الابتدائية بمحكمة الاستئناف بأكادير بمؤاخدة 6 أشخاص من أجل هتك عرض طفلة لا يتعدى عمرها 16 بسنة سجنا نافدا.

ونص الحكم ب” مؤاخدة المتهمين من أجل جنحة هتك قاصر دون عنف بعد إعادة تكييف الأفعال الى مقتضيات الفصل 484 من القانون الجنائي والحكم على كل واحد منهم بسنة حبسا نافدا مع الصائر تضامنا والإجبار في الادنى.

بهذا الحكم تم إطلاق سراح المتهمين في هذه القضية الذين كانوا يقبعون بسجن أيت ملول منذ شهر مارس من السنة الماضية.

وكان الوكيل العام باستئنافية أكادير، 6 مارس 2022، قد أمر بإيداع خمسة أشخاص من بينهم مؤطر رياضي السجن المحلي آيت ملول بأكادير، للاشتباه في تورطهم في اغتصاب طفلة والتسبب في حملها واستغلالها جنسيا، متابعة شخص اخر في حالة فرار.

ويأتي اعتقال المشتبه بهم الخمسة بعد شكاية الى وكيل الملك بطاطا من عائلة الطفلة الضحية البالغة من العمر 15 سنة، والتي أكدت فيها أنها تعرضت خلال شهر شتنبر 2021 لاغتصاب وافتضاض البكارة من طرف مؤطر رياضي بفريق رجاء أقايغان النسوي لكرة القدم، بعد أن عمد الى استدراجها الى منزله.

وكانت الطفلة، التي تبلغ من العمر اثناء اغتصابها 15 عاما، قد أكدت أمام قاضي التحقيق أن المؤطر الرياضي، المتهم الرئيسي، قد اعتدى عليها جنسيا وافتض بكارتها بالقوة، كما وعدها بالزواج، فيما مارس عليها خمسة آخرون الجنس، ما تسبب في حملها”.

وكانت الطفلة فاطمة الزهراء قد تعرضت للاغتصاب ونجم عنه حمل،و أن الضحية تكتمت عن الواقعة قبل أن تخرج إلى العلن، إلا بعد وضعها مولود بنت في شهر يونيو من سنة 2022.

و استنكر فاعلون حقوقيون هذا الحكم المخفف والذي نجم عنه اطلاق سراح المتهمين في انتظار جلسات الاسئناف.

وتحيل قضية فاطمة الزهراء باقا ايغان بطاطا الى قضية طفل تيفلت التي تم الحكم على المعتدين عليها بابتدائيا بسنتين سجنا نافدا وبعد تحول الحكم المخفف الى قضية رأي عام، وزعت استئنافية الرباط على المتهمين الاربعة في هذه القضية 40 عاما سجنا نافدا حيث قضت بالحكم على المتهم الرئيسي ب 20 عاما والباقي ب 10 سنوات سجنا نافدا.

ويأمل حقوقيون أن تصحح غرفة الجنايات الاستئنافية بأكادير هذا الحكم المخفف على مغتصبي طفلة لايتعدى عمرها 16 عاما.

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