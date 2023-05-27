طنجة..حادثة سير مــ..ـأساوية تــ..ـودي بحياة سائق دراجة نارية
هبة بريس - مكتب طنجة
لقي سائق دراجة نارية مصرعه، اليوم السبت، إثر حادثة سير خطيرة وقعت بمنطقة خندق الورد بمدينة طنجة.
وتعرض الضحية لاصطدام قوي على متن دراجته النارية، مع حافلة لنقل العمال حيث فارق الحياة داخل سيارة الاسعاف في اتجاه مستشفى محمد الخامس الجهوي .
وقد تم ايداع جثة الضحية بمستودع الأموات بمستشفى دوق دي طوفار ، في وقت فتحت فيه المصالح الامنية تحقيقا لتحديد ظروف وملابسات الحادث .
ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0
0
4 تعليقات
مداما ماتا علا الفور الا سببها عدم احترام السورعة
اللهم ارحمه واغفر له واجعل قبره روضة من رياض الجنة يارب العالمين وصبر اهله
ياربي السلامة الله يصبر عائلت عليه والله يرحمو ويوسع عليه
اكيد الافراط في السورعة وعدم احترام القوانين نتمنا السلامة للجميع