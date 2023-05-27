طنجة..حادثة سير مــ..ـأساوية تــ..ـودي بحياة سائق دراجة نارية

2023-05-27 / 22:15
4
هبة بريس - مكتب طنجة

لقي سائق دراجة نارية مصرعه، اليوم السبت، إثر حادثة سير خطيرة وقعت بمنطقة خندق الورد بمدينة طنجة.

وتعرض الضحية لاصطدام قوي على متن دراجته النارية، مع حافلة لنقل العمال حيث فارق الحياة داخل سيارة الاسعاف في اتجاه مستشفى محمد الخامس الجهوي .

وقد تم ايداع جثة الضحية بمستودع الأموات بمستشفى دوق دي طوفار ، في وقت فتحت فيه المصالح الامنية تحقيقا لتحديد ظروف وملابسات الحادث .

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of العرائش ..خمسيني يــ..ـهني حياته بطريقة مــ..ـأساوية

العرائش ..خمسيني يــ..ـهني حياته بطريقة مــ..ـأساوية

2023-05-26 / 18:28
Photo of مشادات كلامية بين شابين تنتهي بجريمة قت.ل بسطات

مشادات كلامية بين شابين تنتهي بجريمة قت.ل بسطات

2023-05-26 / 17:02
Photo of طنجة ..العثور على جــ..ـثة سيدة مخنوقة بالغابة الدبلوماسية

طنجة ..العثور على جــ..ـثة سيدة مخنوقة بالغابة الدبلوماسية

2023-05-24 / 19:30
Photo of جرسيف.. خلاف بين زوجين ينتهي بجريمة قت.ل

جرسيف.. خلاف بين زوجين ينتهي بجريمة قت.ل

2023-05-24 / 09:47
Photo of مق..تل شاب في ظروف غامضة بمكناس

مق..تل شاب في ظروف غامضة بمكناس

2023-05-23 / 21:05
Photo of 21 قتيلا و 2398 جريحا حصيلة حوادث السير بالمدن

21 قتيلا و 2398 جريحا حصيلة حوادث السير بالمدن

2023-05-23 / 19:50
Photo of جريحان ونفوق رؤوس أغنام في حادثة سير بسطات

جريحان ونفوق رؤوس أغنام في حادثة سير بسطات

2023-05-22 / 14:48
Photo of صعقة تُنــ..ـهي حياة شاب تسلق عمودا كهربائيا ضواحي العرائش

صعقة تُنــ..ـهي حياة شاب تسلق عمودا كهربائيا ضواحي العرائش

2023-05-21 / 14:46
Photo of أمن طنجة يوقف شخصا عنف أحد معارفه بمنطقة مالاباطا

أمن طنجة يوقف شخصا عنف أحد معارفه بمنطقة مالاباطا

2023-05-20 / 19:16
Photo of القصر الكبير ..تلميذات يقدمن على محاولة انــ..ـتحار بتناول سم الفئران

القصر الكبير ..تلميذات يقدمن على محاولة انــ..ـتحار بتناول سم…

2023-05-19 / 18:30

‫4 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق