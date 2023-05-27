وضعية المساجد المتهالكة بأكادير على طاولة وزير الاوقاف

ع اللطيف بركة : هبة بريس

وجه النائب البرلماني، عبد الله الطايع، عن التدابير الاستعجالية التي ستتخذها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لترميم المساجد المتهالكة على مستوى جماعة إمسوان بتراب عمالة أكادير إداوتنان.

وكشف الطايع، عضو فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، في سؤال كتابي وجهه، إلى أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أن العديد من المساجد بعمالة أكادير إداوتنان عامة وجماعة إمسوان خاصة، تعرف قرارات الإغلاق وذلك بسبب بناياتها المتهالكة الآيل للسقوط، منها مايحتاج إلى إصلاح جزئي ومنها مايحتاج إلى إصلاح كلي.

,وأضاف البرلمانئ عن “دائرة أكادير” أن هذه المساجد أجريت لها دراسات تقنية أولية منذ سنوات دون أن تشهد مباشرة الأشغال، مورداً أن الساكنة تظل تنتظر وتأمل إيجاد حل لهذه المساجد أمام صعوبة استصدار تراخيص البناء وتكاليف البناء الباهضة.

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