الفريق الوطني المغربي يحرز لقب كأس محمد السادس الدولية للبولو

أحرز الفريق الوطني المغربي لرياضة البولو، اليوم السبت، لقب الدورة الرابعة لكأس محمد السادس الدولية، التي نظمتها الجامعة الملكية المغربية للعبة من 22 إلى 27 ماي الجاري، تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس.

وتوج الفريق المغربي بطلا للدورة ، التي جرت أطوارها بناديي البولو التابع للحرس الملكي بالرباط و”النخيل للبولو-بارتريك جيرار هيرميس” بمدينة أصيلة، بعد تفوقه على نظيره المصري بحصة 10.5 مقابل 8، في المباراة النهائية التي جمعتهما بنادي البولو التابع للحرس الملكي بالرباط.

وكان الفريق المغربي قد تغلب في نصف النهاية على نظيره السعودي (6-4)، فيما بلغ الفريق المصري النهائي بفوزه على نظيره الإسباني (3-2).

وقال عميد الفريق الوطني للبولو، سيدي محمد المحمدي، عقب التتويج، في تصريح صحفي “نهدي الفوز باللقب لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الداعم الأول للرياضة، حققنا الفوز وأدخلنا الفرحة على محبي الفريق الوطني”.

وأضاف “المباراة مرت في أجواء رياضية جيدة، المنتخب المصري منتخب جيد لعب بطريقة منظمة، ويملك عناصر متمرسة، تحقيق لقب الدورة الرابعة اليوم، سيكون بداية للفوز بمجموعة من الألقاب”.

وتشكل الفريق المغربي، الذي شارك في هذه المسابقة، من سيدي محمد المحمدي وأحمد القادري وعبد السلام الحنفي وسيجوندو فرنانديز لورينتي.

وفي ختام هذه التظاهرة الرياضية الدولية، أشرف مولاي عبد الله العلوي، رئيس الجامعة الملكية المغربية للفروسية على تسليم الكأس لعميد الفريق الوطني المغربي.

وعرفت هذه التظاهرة الدولية، المنظمة تحت إشراف الاتحاد الدولي للبولو، مشاركة ثمانية فرق تمثل ، فضلا عن المغرب البلد المضيف، المملكة العربية السعودية والأرجنتين ومصر و الإمارات العربية المتحدة وإسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية ونيجيريا.

ويساهم هذا الحدث الرياضي الكبير في تطوير وإشعاع هذا التخصص الرياضي الذي يندرج ضمن رياضات الفروسية في المغرب، سواء من الناحية الاحترافية أو على مستوى ممارسة الهواة، ليجعل من المغرب أحد رواد هذه الرياضة في إفريقيا والعالم.

وتهدف كأس محمد السادس الدولية لرياضة البولو، من خلال هذه المقاربة، إلى تعزيز صورة البلاد ومكانتها على الساحتين الإفريقية والدولية، من خلال تنظيم محكم وذي جودة، بهدف جعل المملكة المغربية وجهة عالمية لرياضة البولو، والمساهمة في تطوير السياحة وخلق فرص مستقبلية للاعبي وعشاق هذه الرياضة.

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