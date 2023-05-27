هزائم دبلوماسية متتالية تدفع النظام الجزائري الى احداث زلزال في السفراء

2023-05-27 / 21:36
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هبة بريس - متابعة

دفعت الهزائم الدبلوماسية المتتالية، النظام العسكري الجزائري الى احداث زلزال في عدد من مناصب السفراء بغية ضخ دماء جديدة قد تمكن حكام المرادية من اقتناص اعتراف بجمهورية الخيام البالية التي تتواجد بتندوف ( الجزائرية ) (تاريخيا تندوف مغربية ) .

في السياق ذاته ، أحدثت الخارجية الجزائرية ما وصفته مصادر اعلامية جزائرية بالزلزال الدبلوماسي ، حيث ارسلت الخارجية الجزائرية أوراق اعتماد الأمين العام للخارجية عمار بلاني سفيراً مفوضاً فوق العادة للجزائر في تركيا، خلفاً للسفير الحالي سفيان ميموني، فيما ويخلفه بلاني في منصب الأمين العام لوزارة الخارجية السفير الجزائري السابق في لندن لوناس ماقرامان.

كما جرى تعيين سفير الجزائر السابق في كل من طرابلس وأبو ظبي، عبد الحميد بوزاهر، سفيراً للجزائر لدى القاهرة، خلفاً للسفير عبد الحميد شبيرة ونقل مندوب الجزائر السابق لدى الأمم المتحدة والسفير الحالي في أنقرة سفيان ميموني إلى أديس أبابا، سفيراً وممثلاً للجزائر في الاتحاد الأفريقي، خلفاً للسفير محمد الأمين عباس.

كما أعلنت الخارجية الجزائرية عن موافقة دمشق على تعيين السفير السابق في سورية (2000-2004) ووزير الشباب والرياضة الأسبق كمال بوشامة سفيراً جديداً للجزائر لدى النظام السوري، خلفاً للسفير لحسن تهامي المُعيّن نهاية 2019.

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‫6 تعليقات

  1. عداء الجزائر اتجاه المغرب يزداد دائما ولكن لا تجني سوى العواصف مما تزرع ..

    1

  6. دولة تفسيرها الكابرانات العجزة ماذا تنتظر منهم سوى أكل أموال الشعب الجزائري..

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