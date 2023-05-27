المغرب واسبانيا يجريان ثالث اختبار هذه السنة لنقل البضائع التجارية بمعبر سبتة المحتلة

هبة بريس - متابعة

تواصل السلطات المغربية والإسبانية، العمل على تصميم الجمارك التجارية المستقبلية لتراخال في سبتة المحتلة وذلك وفقا مخرجات اللجنة الفنية المشتركة المنشأة على أساس الاتفاقية الموقعة في القصر الملكي بالرباط خلال الزيارة التي قام بها بيدرو سانشيز في أبريل الماضي، والتي جمعت الالتزام المتبادل لـ ” التطبيع الكامل لحركة الأشخاص والبضائع “بما في ذلك” أجهزة الرقابة الجمركية المناسبة والأشخاص على مستوى البر والبحر”.

وأجرت السلطات المغربية والاسبانية ،ثالث اختبار بينهما هذه السنة، لنقل البضائع التجارية ما بين مدينتي سبتة ومليلية السليبتين وباقي الأراضي المغربية، تميزت هذه المرة بنقل المنتجات من وإلى المدينتين.

وتأتي هذه العملية تمهيدا لفتح تدريجي ثم كلي لمعابر “عادية” بسبتة ومليلية المحتلنين.

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