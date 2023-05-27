طنجة المتوسط ..الجمارك تجهض محاولة تهريب العشرات من سبائك الذهب

2023-05-27 / 20:00
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هبة بريس - مكتب طنجة

تمكنت مصالح الجمارك العاملة بميناء طنجة المتوسط، من توقيف مهاجر بالديار الإيطالية، بعدما حاول تهريب كمية من سبائك الذهب ومعدات الكترونية .

وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد جرى توقيف المعني بالأمر نهاية الأسبوع المنصرم ، وحجز حواسيب وهواتف ذكية وقطع من الذهب على شكل سبائك بلغ وزنها حوالي 6000 كلغ ، كانت مخبأة بعناية داخل محرك سيارة مرقمة بايطاليا.

وقد جرى احالة المعني بالأمر على فرقة الشرطة القضائية بميناء طنجة المتوسط لتعميق البحث معه .

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‫6 تعليقات

  3. لابد من التحقيق معه والاعتراف من وراء هده الكمية من الدهب وخصوصا انها قطع كبيرة لازالت علا شكل سبانك

  4. امفوتها زعما ابلا مايشك حتا شويا غدي يتشد هدا المغريب فلا تستغرب حسلك الله يحسن عونك

  6. ياربي السلامة ملاه باقي حي ولا يكون كوما مكيدوم غير الصح ياربي تهدينا وتعمر قلبنا بيك

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