طنجة المتوسط ..الجمارك تجهض محاولة تهريب العشرات من سبائك الذهب

2023-05-27 / 20:00
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هبة بريس - مكتب طنجة

تمكنت مصالح الجمارك العاملة بميناء طنجة المتوسط، من توقيف مهاجر بالديار الإيطالية، بعدما حاول تهريب كمية من سبائك الذهب ومعدات الكترونية .

وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد جرى توقيف المعني بالأمر نهاية الأسبوع المنصرم ، وحجز حواسيب وهواتف ذكية وقطع من الذهب على شكل سبائك بلغ وزنها حوالي 6000 كلغ ، كانت مخبأة بعناية داخل محرك سيارة مرقمة بايطاليا.

وقد جرى احالة المعني بالأمر على فرقة الشرطة القضائية بميناء طنجة المتوسط لتعميق البحث معه .

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