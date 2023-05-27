طنجة المتوسط ..الجمارك تجهض محاولة تهريب العشرات من سبائك الذهب
هبة بريس - مكتب طنجة
تمكنت مصالح الجمارك العاملة بميناء طنجة المتوسط، من توقيف مهاجر بالديار الإيطالية، بعدما حاول تهريب كمية من سبائك الذهب ومعدات الكترونية .
وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد جرى توقيف المعني بالأمر نهاية الأسبوع المنصرم ، وحجز حواسيب وهواتف ذكية وقطع من الذهب على شكل سبائك بلغ وزنها حوالي 6000 كلغ ، كانت مخبأة بعناية داخل محرك سيارة مرقمة بايطاليا.
وقد جرى احالة المعني بالأمر على فرقة الشرطة القضائية بميناء طنجة المتوسط لتعميق البحث معه .
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