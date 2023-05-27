الناظور.. شاطئ بني بوغافر يلفظ جــ..ـثت 9 مهاجرين

2023-05-27 / 19:39
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هبة بريس - الناظور

لفظت مياه شاطئ بني بوغافر بالناظور،أمس الجمعة، تسعة جثث تعود لمهاجرين غير نظاميين.

وبحسب مصادر محلية فالجثت تعود لسبعة مغاربة ينحدر أغلبهم من المناطق المجاورة لمدينة الناظور، لقوا مصرعهم جراء انقلاب قارب صغير مخصص للهجرة السرية.

ولفظت مياه الشاطئ المذكور ثلاث جثث أخرى لمهاجرين من دول جنوب الصحراء، كان هدفهم الوصول إلى مدينة مليلية المحتلة.

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‫5 تعليقات

  1. لاحول ولاقوة الابالله العلي العظيم ونتوب اليه الصبر والسلوان لي دويهم من هده الصاعقة

  2. لماذا كل هذا علا مال الدنيا ومغرياتها يرمون بانفسهم للهلا ارحمهم برحمتك يا أرحم الراحمين

  3. لايوجد في الدنيا مايستحق ان نرمي بانفسنا للهلاك ارحمهم يارب العالمين واغفر لهم ولنا معهم

  4. آش يسالو راسهم او واليديهم الله يرحمهم ويسكنهم فسيح جناته ويلهم اهلهم الصبر والسلوان إنا لله وإنا إليه راجعون

  5. مانتمناه من هؤلاء الشباب ان يحمد الله علا وطنهم فيه خيرات الله من كل شيء هو جميل ينقص فقط التوكل علا الله والعزيمة والارادة في الكفاح والجد ليس في اروبا الا العنصرية والحقد كما يقال سال مجرب

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