الناظور.. شاطئ بني بوغافر يلفظ جــ..ـثت 9 مهاجرين

هبة بريس - الناظور

لفظت مياه شاطئ بني بوغافر بالناظور،أمس الجمعة، تسعة جثث تعود لمهاجرين غير نظاميين.

وبحسب مصادر محلية فالجثت تعود لسبعة مغاربة ينحدر أغلبهم من المناطق المجاورة لمدينة الناظور، لقوا مصرعهم جراء انقلاب قارب صغير مخصص للهجرة السرية.

ولفظت مياه الشاطئ المذكور ثلاث جثث أخرى لمهاجرين من دول جنوب الصحراء، كان هدفهم الوصول إلى مدينة مليلية المحتلة.

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