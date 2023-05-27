جائزة للا مريم لكرة المضرب .. الإيطالية لوسيا برونزيتي تتوج باللقب

2023-05-27 / 19:21
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هبة بريس - و م ع

توجت الإيطالية لوسيا برونزيتي ، اليوم السبت ، بلقب الدورة ال 21 من الجائزة الكبرى لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم لكرة المضرب، التي أقيمت ما بين 20 و27 ماي الجاري بنادي اتحاد سككيي المغرب لكرة المضرب بالرباط.

وجاء تتويج برونزيتي بعد تفوقها في المباراة النهائية على النمساوية جوليا غرابر بنتيجة 6-4 و 5-7 و 7-5 .

وتأهلت لوسيا برونزيتي إلى دور النهائي ، عقب تغلبها على الأمريكية سلون ستيفنز 6-1 و6-1 ، فيما جاء تأهل النمساوية جوليا غرابر على حساب الأرجنتينية جوليا رييرا بحصة 6-1 و 6-3 و 7-6.

وخلال هذه المباراة النهائية، التي تميزت بالتشويق والإثارة لمدة ساعتين و 48 دقيقة من اللعب ، تمكنت الإيطالية من كسر الارسال مرة واحدة خلال الجولة الأولى لتتقدم ب 4-3 وبالتالي فوزها بالمجموعة الأولى بحصة 6-4.

ومع مجريات اللعب صعبت النمساوية (26 سنة) مهمة منافستها في المجموعة الثانية، وعلى الرغم أنها خسرت إرسالها (4-5) ، تمكنت من الفوز بنتيجة 7-5.

وخلال الجولة الثالثة والأخيرة ، كانت غرابر أكثر قوة لتتمكن من تسجيل نتيجة 3-1 منذ البداية، لكن الإيطالية أظهرت قوة بدنية وتركيز كبير للعودة في المباراة وبالتالي فوزها بنتيجة المباراة بنتيجة 7-5.

وعبرت برونزيتي ، في تصريح عقب المباراة، عن سعادتها بتتويجها بلقب دورة هذه السنة من الجائزة الكبرى لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم لكرة المضرب، مضيفة “لا أجد الكلمات لوصف فرحتي. إن الفوز باللقب هو شعور رائع”.

وفي صنف الزوجي، كان الثنائي المكون من الأمريكية صابرينا سانتاماريا والروسية يانا سيزكوفا ، قد توج أمس الجمعة، بلقب الدورة بعدما فاز في المباراة النهائية على الثنائي المتكون من الروسية ليدزيا ماروزافا والبرازيلية إنغريد مارتينز (6-3 ، 6-1، 10-8).

يذكر أن الفائزة بالمرتبة الأولى للجائزة الكبرى لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم لكرة المضرب، حصلت على 280 نقطة ستمكنها من تحسين ترتيبها في لائحة رابطة لاعبات كرة المضرب المحترفات، فيما حصلت المحتلة للرتبة الثانية على 180 نقطة.

يشار إلى أن هذه الدورة، المنظمة تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس، استقطبت 60 لاعبة مثلن 23 بلدا من أربع قارات (أوروبا وإفريقيا وأمريكا وأستراليا)، من بينهن 30 من أفضل اللاعبات المصنفات في المراكز ال100 الأولى في دوري رابطة اللاعبات المحترفات لكرة المضرب.

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