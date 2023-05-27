بعد تتويجه بالبوندسليغا.. مزراوي يصل إلى اللقب الثامن في مشواره الاحترافي

2023-05-27 / 18:52
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هبة بريس : رياضة

وصل الدولي المغربي نصير مزراوي إلى اللقب الثامن في مشواره الاحترافي بعد تتويجه، اليوم السبت، بلقب الدوري الألماني مع بايرن ميونيخ.

وتعتبر هذه المرة الأولى التي يتوج فيها مزراوي بلقب الدوري الألماني بعدما انضم إلى بايرن ميونيخ الصيف الماضي قادما إليه من أياكس أمستردام الهولندي.

وتوج مزراوي في وقت سابق بكأس السوبر الألماني مع بايرن ميونيخ، وقبلها كان قد أحرز لقب الدوري الهولندي ثلاث مرات مع أياكس أمستردام.

كما حقق مزراوي مع أياكس أمستردام  كأس هولندا في مناسبتين وكأس السوبر الهولندي في مناسبة واحدة.

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‫4 تعليقات

  1. هنيئا لك بهدا التتويج والف مبروك على هده النتائج الهامة في مصارك الكروي والمزيد من العطاء

  2. سعدنا بهدا الخبر المفرح بي تتويجك بالقاب عدة في مجالك الكروي مفخرة لجمهورك ووطنك المغرب 🇲🇦 رفعت راسنا في العلالي الف مبروك

  3. حفضك الله ورعاك بعين الله التي لا تنام واسعدك الله كما اسعدتنا باخلاقك واجتهادك في مجال رياضة كرة القدم

  4. شباب وطننا الحبيب الغالي ابطال الغد اين ماوجدو نعتز بهم وبي مجهوداتهم واخلاقهم في كل المجالات ولاسيما في احترافية كرة القدم الف مبروك بطلنا مزواري

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