البحرية البريطانية تنتشل 53 رزمة من الحشيش بين طنجة وجبل طارق

2023-05-27 / 18:22
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هبة بريس - متابعة

انتشلت البحرية الملكية البريطانية 53 رزمة كبيرة من الحشيش ، كانت تطفو على السطح في مياه المضيق بين طنجة وجبل طارق وفق ما أفادت به سلطات جبل طارق الخاضع للتاج البريطاني .

وقالت الصحافة البريطانية ، إن وزن الرزم وصل لطنين من الحشيش حيث يرجح أن مهربين قاموا برميها في البحر للفرار من مطاردة أمنية سواء من طرف البحرية الإسبانية أو نظيرتها المغربية.

وأضافت الصحافة البريطانية، ان القيمة المالية لهذه الشحنة تصل ل 14 مليار سنتيم بالعملة المغربية.

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