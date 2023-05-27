بعد الجدل الذي رافق حضورها.. إدارة مهرجان مكناس تنفي توجيهها أية دعوة لندى حاسي

2023-05-27 / 16:15
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نجلاء مزيان - هبة بريس

عقب الجدل الكبير الذي رافق حضور المؤثرة ندى حاسي لحفل افتتاح الدورة الثانية عشرة لمهرجان مكناس للدراما التلفزية مساء يوم أمس الجمعة و استنكار العديد من النشطاء و كذا المهتمين بالشأن الثقافي.

خرجت إدارة المهرجان ببلاغ تنفي من خلاله توجيهها أية دعوة لندى حاسي معربة عن تفاجئها بإقدام سيدة من نشطاء شبكات التواصل الاجتماعي اسمها ندى حاسي على إعطاء تصريحات لمنابر إعلامية وطنية توجه فيها الشكر للمنظمين على دعوتها لحضور فعاليات المهرجان، مؤكدة أنه ادعاء غير صحيح.

ووضحت إدارة مهرجان مكناس للدراما التلفزية أن السيدة المذكورة لم تتلق أية دعوة رسمية من أية جهة تنظيمية، وحضورها في حفل الافتتاح الذي احتضنته قاعة الفقيه محمد المنوني تم دون علم إدارة المهرجان،كما أن مرورها فوق البساط الأحمر كان بمبادرة منها، ولم يكن ممكنا منعها من ذلك بحكم أنها كانت رفقة بعض المدعوين.

وجدير بالذكر أن مهرجان مكناس للدراما التلفزية، يعود هذه السنة في حلة جديدة، تعطي مساحة اكبر للمشاركات الوطنية من كل القنوات المنتجة للأعمال الدرامية، كما يعقد في إطار إستراتيجية الجمعية، وأهدافها الرامية إلى تحديث وتطوير العمل الدرامي التلفزي، وإذكاء روح المنافسة بين الإبداعات الدرامية الوطنية والدولية.

وستقام هذه التظاهرة، بالمركز الثقافي محمد المنوني، وأيضا بساحة لاكورا لأول مرة قصد الانفتاح على الفضاءات الخارجية، كما ستنقل مراسيم حفلي الافتتاح والاختتام عبر صفحة المهرجان على الفيسبوك festival Meknès de la fiction tv.

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