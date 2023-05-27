البيضاء.. مهاجرون أفارقة يحولون محيط محطة اولاد زيان إلى ساحة حرب

هبة بريس - البيضاء

حالة من الرعب والخوف، تلك التي عاشها مستخدمو محطة ولاد زيان، وعدد من المواطنين وساكنة المنطقة، مساء أمس الجمعة، بسبب اشتباكات قوية بين مهاجرين أفارقة وسودانيين.

تفاصيل الواقعة، حسب تصريحات عدد من الشهود العيان، لميكروفون “هبة بريس”، تعود إلى تعرض مهاجر سوداني لسرقة هاتفه النقال، من طرف مهاجرين أفارقة، ليدخل في نقاش معهم تطور إلى اشتباكات قوية بين الطرفين.

وأضاف ذات الشهود، أن المهاجرين الأفارقة هاجموا السودانيين وجميع المتواجدين بالمكان بالحجارة والأسلحة البيضاء “سيوف”، متسببن في تسجيل إصابات متفاوتة الخطورة وخسائر مادية مهمة همت ممتلكات خاصة “سيارات، واجهة محلات”.

ووفق المصدر ذاته، فقد انتقلت عناصر القوات المساعدة والأمن الوطني إلى عين المكان، حيث تم فك الاشتباكات ونقل المصابين وكذا اعتقال عدد من المعنيين بالأمر وفتح تحقيق للكشف عن باقي المتورطين.

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