فيدرالية قطاع المواشي: هذه الأسعار الحقيقية للأغنام المستوردة

2023-05-27 / 14:54
8

تابعت الفيدرالية المغربية للفاعلين بقطاع المواشي بقلق شديد بعد التصريحات التي تستهدف مستوردي الأغنام المخصصة الأضاحي العيد، مدعية أن ثمن هذه الأغنام لايتجاوز ثمنها 700 درهم وأن المستورد يقوم ببيعها بمبلغ 2700 درهم بالإضافة إلى 500 درهم الذي حددته الحكومة كدعم لخفض ثمن الأضاحي للموطنيين.

وفي هذا الصدد، أكدت الفيدرالية في بلاغ لها، على أن هذا الادعاء خالي من الصحة و قد يسبب احتقان بين المستوردين و المواطنين.

وأوضحت الفيدرالية، إن ثمن الأغنام على مستوى الدول الأوروبية المرخص بالاستيراد منها يصل إلى 57 درهم للكلغ الواحد وبالتالي فإن ثمن خروف يزن 50 كلغ سيصل ثمنه إلى 2850 درهم وليس 700 درهم كما جاء في مجموعة من التصريحات، مشيرة إلى أن مجموعة من المستوردين انخرطوا في هذه العملية بهدف إنجاح المبادرة الحكومية لتوفير العدد الكافي من الأضاحي وليس البحث عن مكسب مادي أو استغلال الأزمة الحالية.

وشددت الفيدرالية المغربية للفاعلين بقطاع المواشي، على أنها تتبع وبشكل يومي عملية الاستيراد ومعاناة المستوردين في البحث عن الأغنام التي أصبحت شبه منعدمة بمجموعة من الدول الأوروبية بسبب الإقبال الكبير على أغنام الدول الأوروبية من قبل مجموعة من الدول العربية.

ما رأيك؟
المجموع 23 آراء
3

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الناظور.. شاطئ بني بوغافر يلفظ جــ..ـثت 9 مهاجرين

الناظور.. شاطئ بني بوغافر يلفظ جــ..ـثت 9 مهاجرين

2023-05-27 / 19:39
Photo of توضيحات فيدرالية الفاعلين بقطاع المواشي بخصوص سعر الأضاحي المستوردة

توضيحات فيدرالية الفاعلين بقطاع المواشي بخصوص سعر الأضاحي المستوردة

2023-05-27 / 19:10
Photo of اعتراض عشرات المهاجرين حاولوا التسلل سباحة الى سبتة المحتلة

اعتراض عشرات المهاجرين حاولوا التسلل سباحة الى سبتة المحتلة

2023-05-27 / 18:41
Photo of البحرية البريطانية تنتشل 53 رزمة من الحشيش بين طنجة وجبل طارق

البحرية البريطانية تنتشل 53 رزمة من الحشيش بين طنجة…

2023-05-27 / 18:22
Photo of مراكش : محكمة جرائم الأموال تسقط قضية المرحوم عبد الوهاب بلفقيه

مراكش : محكمة جرائم الأموال تسقط قضية المرحوم عبد…

2023-05-27 / 16:52
Photo of البيضاء.. مهاجرون أفارقة يحولون محيط محطة اولاد زيان إلى ساحة حرب

البيضاء.. مهاجرون أفارقة يحولون محيط محطة اولاد زيان إلى…

2023-05-27 / 15:20
Photo of تطوان تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال آخر 24 ساعة

تطوان تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال آخر 24 ساعة

2023-05-27 / 13:25
Photo of نادي قضاة المغرب ينتخب رئيسا جديدا لمكتبه الجهوي بالجديدة

نادي قضاة المغرب ينتخب رئيسا جديدا لمكتبه الجهوي بالجديدة

2023-05-27 / 11:30
Photo of الاتحاد الإفريقي ترحب باحتضان المغرب لمقر الاتحاد الإفريقي للشباب

الاتحاد الإفريقي ترحب باحتضان المغرب لمقر الاتحاد الإفريقي للشباب

2023-05-27 / 09:40
Photo of طقس السبت.. زخات مطرية بعدد من مناطق المملكة

طقس السبت.. زخات مطرية بعدد من مناطق المملكة

2023-05-27 / 09:09

‫8 تعليقات

  1. خلاصة الكلام: المقاطعة: لاتشتروا الأضحية لان الشناقة والمضاربين رفعوا اسعارها للاغتناء السريع.

  2. أضحية العيد يفوق ثمنها 3500 درهم في كل ارجاء الوطن ولن يستطيع الكثيرين اقتناءها والسبب هي الحكومة التي ساعدت كبار الفلاحين فقط وتركت المواطنين يعانون الفقر المقدع.اليس المواطن هو من اوصلكم للمناصب؟؟؟

  3. كقصة استراد الأبقار من البرازيل. نفس المسرحية. لان المستوردين بزانزة في هذا القطاع.زيادة كما قال احد المسؤولين في معرض الفلاحة الذي أقيم بمكناس. وجود أضحية العيد بكثرة لكن الثمن سيكون مرتفعا. والحكومة استوردت من الخارج لماذا؟ مالسبب.

  4. الحل سهل ، مع وجود عذر شرعي مرتبط بالجفاف و الغلاء و قلة الماشية نرجوا من المكلفين بالافتاء في المملكة الشريفة اخذ المبادرة والغاء عيد هذه السنة تخفيفا على عامة الشعب.
    كما فعلها الحسن الثاني في الماضي.

  8. مانراه في الاسواق لاعلاقة له بما نقراه من اخبار وارقام نتمنا من الله ان تكون هناك مراقبات في الأسعار هدا اقل شيء

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق