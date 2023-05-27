فيدرالية قطاع المواشي: هذه الأسعار الحقيقية للأغنام المستوردة
تابعت الفيدرالية المغربية للفاعلين بقطاع المواشي بقلق شديد بعد التصريحات التي تستهدف مستوردي الأغنام المخصصة الأضاحي العيد، مدعية أن ثمن هذه الأغنام لايتجاوز ثمنها 700 درهم وأن المستورد يقوم ببيعها بمبلغ 2700 درهم بالإضافة إلى 500 درهم الذي حددته الحكومة كدعم لخفض ثمن الأضاحي للموطنيين.
وفي هذا الصدد، أكدت الفيدرالية في بلاغ لها، على أن هذا الادعاء خالي من الصحة و قد يسبب احتقان بين المستوردين و المواطنين.
وأوضحت الفيدرالية، إن ثمن الأغنام على مستوى الدول الأوروبية المرخص بالاستيراد منها يصل إلى 57 درهم للكلغ الواحد وبالتالي فإن ثمن خروف يزن 50 كلغ سيصل ثمنه إلى 2850 درهم وليس 700 درهم كما جاء في مجموعة من التصريحات، مشيرة إلى أن مجموعة من المستوردين انخرطوا في هذه العملية بهدف إنجاح المبادرة الحكومية لتوفير العدد الكافي من الأضاحي وليس البحث عن مكسب مادي أو استغلال الأزمة الحالية.
وشددت الفيدرالية المغربية للفاعلين بقطاع المواشي، على أنها تتبع وبشكل يومي عملية الاستيراد ومعاناة المستوردين في البحث عن الأغنام التي أصبحت شبه منعدمة بمجموعة من الدول الأوروبية بسبب الإقبال الكبير على أغنام الدول الأوروبية من قبل مجموعة من الدول العربية.
8 تعليقات
خلاصة الكلام: المقاطعة: لاتشتروا الأضحية لان الشناقة والمضاربين رفعوا اسعارها للاغتناء السريع.
أضحية العيد يفوق ثمنها 3500 درهم في كل ارجاء الوطن ولن يستطيع الكثيرين اقتناءها والسبب هي الحكومة التي ساعدت كبار الفلاحين فقط وتركت المواطنين يعانون الفقر المقدع.اليس المواطن هو من اوصلكم للمناصب؟؟؟
كقصة استراد الأبقار من البرازيل. نفس المسرحية. لان المستوردين بزانزة في هذا القطاع.زيادة كما قال احد المسؤولين في معرض الفلاحة الذي أقيم بمكناس. وجود أضحية العيد بكثرة لكن الثمن سيكون مرتفعا. والحكومة استوردت من الخارج لماذا؟ مالسبب.
الحل سهل ، مع وجود عذر شرعي مرتبط بالجفاف و الغلاء و قلة الماشية نرجوا من المكلفين بالافتاء في المملكة الشريفة اخذ المبادرة والغاء عيد هذه السنة تخفيفا على عامة الشعب.
كما فعلها الحسن الثاني في الماضي.
نتمنا من الدولة اعانة الموعوزين لاننا مررنا باوقات صعبة في هدا العام
الي فرزق يوصل الكول واحد كيخص اشويا انتاع المعاونة
نتمنا عيد مبارك سعيد علا الجميع والأرزاق عند الله يرزقها لمن يشاء بغير حساب
مانراه في الاسواق لاعلاقة له بما نقراه من اخبار وارقام نتمنا من الله ان تكون هناك مراقبات في الأسعار هدا اقل شيء