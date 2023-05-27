أوراش 2 .. أزيد من 15 ألف منصب شغل بجهة الشرق

2023-05-27 / 12:38
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هبة بريس

أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، اليوم الجمعة بوجدة، أن برنامج “أوراش 2″، سيخلق دينامية كبيرة بجهة الشرق، من شأنها توفير أزيد من 15 ألف منصب شغل مباشر.

وأشار السكوري، بمناسبة حفل إطلاق هذا البرنامج، الذي جرى بحضور والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة – أنجاد، معاذ الجامعي، ورئيس مجلس الجهة، عبد النبي بعوي، وممثلي المجالس الإقليمية، والمصالح اللاممركزة، وكذا المجتمع المدني، إلى استفادة أزيد من 14 ألف شخص خلال النسخة الأولى من البرنامج المذكور، خاصة في إطار الأوراش العامة المؤقتة وأوراش دعم الاندماج المستدام، منها 24 في المائة من النساء، و 72 في المائة من الأشخاص دون شهادة، أي بنسبة نجاح بلغت 103 في المائة.

وأوضح السكوري، في هذا الصدد، أن هذه المرحلة الثانية تروم تحسين استهداف المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، مع التركيز بشكل خاص على الأشخاص في وضعية إعاقة، والنساء، والشباب بدون شهادة، معربا عن انخراط واستعداد الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات لمواكبة الأشخاص المؤهلين من خلال اقتراحهم تكوينا يلائم احتياجاتهم.

وقال إن الهدف هو تمكين الأشخاص الذين يجدون صعوبة الادماج في سوق الشغل من تطوير الخبرة المهنية لمدة لا تقل عن 12 شهرا بدلا من 24 شهرا في النسخة السابقة، بمبلغ 1500 درهم / شهر لفائدة كل مستفيد تم إدماجه.

وأضاف في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء “هدفنا هو بلوغ 30 في المائة من النساء المستفيدات في أوراش مختلفة”، مبرزا أن وزارته تعمل إلى جانب فاعلين محليين من أجل التنفيذ الأمثل لهذا البرنامج الذي يجب أن تتلاءم فيه الأوراش مع خصوصيات هذه الجهة الحدودية.

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