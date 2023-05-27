نادي قضاة المغرب ينتخب رئيسا جديدا لمكتبه الجهوي بالجديدة

أحمد مصباح – الجديدة

على إثر الجمع العام العادي الثالث لمكتبه الجهوي، الذي عقده، أمس الجمعة 26 ماي 2023، انتخب نادي قضاة المغرب للدائرة الاستئنافية بالجديدة، أعضاء جددا ورئيسا جديدا للمكتب الجهوي، وذلك بحضور رئيس نادي قضاة المغرب، وبعض أعضاء المكتب التنفيذي، والمجلس الوطني للنادي.

الجمع العام افتتح أشغاله رئيس اللجنة التحضيرية، الذي نوه في معرضه كلمته، بتماسك القضاة بالدائرة الإستئنافية بللجديدة.

وبعده، أخذ الكلمة رئيس نادي قضاة المغرب، الذي شدد على أهمية هذه المحطة التاريخية، معرباً عن فخره بثبات القضاة وعزيمتهم الصادقة في الدفاع عن المبادئ التي تأسس عليها النادي، متمنياً لهم بالسداد والتوفيق. وبعد ذلك، جاءت اللحظة الحاسمة، لحظة التصويت، التي مرت في أجواء متميزة، اتسمت بالشفافية والديمقراطية؛ حيث تم تشكيل مكتب جديد، انتخب على رأسه بالإجماع الأستاذ خالد سلكان.

هذا، وقد تفاعل مع الجمع العام وتجديد مكتبه وأعضائه، وانتخاب رئيسه الجديد، الأستاذ الأودي نور الدين، عضو الجمع العام بالودادية الحسنية للقضاة، والذي رفع بالمناسبة، رسالة تهنئة، توصلت الجريدة بها، إلى رئيس المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بالجديدة، هذا نصها: “يطيب لي بمناسبة انتخابكم رئيسا للمكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بالجديدة، أن أقدم لكم أخلص التهاني على الثقة الغالية التي وضعها فيكم القضاة ومكتب النادي، والتي لا شك أنكم أهل لها. وإذ أتمنى لكم ولباقي أعضاء المكتب الجديد، التوفيق والنجاح في مهامكم؛ تقبلوا مني خالص وأصدق التعبيرات والاعتزاز بالجو الديمقراطي النموذجي، الذي مر فيه الانتخاب.”.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0