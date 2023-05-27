بسبب إصابتها بمرض نادر.. سيلين ديون تلغي جولتها العالمية

2023-05-27 / 10:28
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هبة بريس - وكالات

قالت المغنية الشهيرة سيلين ديون إن مشكلتها الصحية لا تزال تؤثر على قدرتها على أداء حفلاتها، وأعلنت يوم الجمعة إلغاء جولتها العالمية. وكتبت على “إنستغرام” يوم الجمعة “يؤسفني أن أخيب ظنكم جميعا مجددا”.

كما أعلن الموقع الإلكتروني للنجمة الشهيرة نفس الخبر في بيان يوم الجمعة، مشيرا إلى أن ديون تتلقى العلاج “لحالة مرضية تعاني منها وتمنعها من الأداء”.

وفي ديسمبر، أرجأت ديون عدة مواعيد لجولتها الأوروبية وحفلات ربيع 2023، بعدما كشفت أنه تم تشخيص إصابتها بمتلازمة الشخص المتيبس، وهي عبارة عن اضطراب يمنعها من الغناء بالطريقة التي اعتادت الغناء بها.

وكشفت سيلين ديون (55 عاما) الفائزة بجائزة غرامي خمس مرات عن تشخيص إصابتها على وسائل التواصل الاجتماعي في بيان بالفيديو باللغتين الفرنسية والإنكليزية.

وقالت المغنية الكندية “مؤخرا، تم تشخيص إصابتي باضطراب عصبي نادر للغاية، يسمى متلازمة الشخص المتيبس، والذي يصيب شخصا واحدا في المليون”.

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تعليق واحد

  1. هادي ما تمشيش تكون فدارها ! ولا ما عندها فلوس مسكينة ! داك الشي علاش كادير فلي تورني مونديال !؟
    الله يرزقنا القناعة و صافي

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