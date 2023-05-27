فيلمين مغربيين يحصدان جوائز تظاهرة “نظرة ما في” كان السينمائي

2023-05-27 / 10:25
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هبة بريس

تم تتويج الفيلم الطويل “كلاب الصيد” (Les Meutes)، للمخرج المغربي كمال لزرق، و”كذب أبيض” للمخرجة المغربية أسماء المدير، بجائزة لجنة التحكيم وجائزة أفضل إخراج، على التوالي، وذلك ضمن فئة “نظرة ما” من الاختيار الرسمي للدورة 76 من مهرجان كان السينمائي.

وتم توزيع الجوائز للفائزين خلال حفل نظم اليوم يوم أمس الجمعة. وخلال افتتاح فئة “نظرة ما” لهذه السنة، تم عرض فيلم “المملكة الحيوانية” (Le Règne animal) للمخرج توماس كايي، واختتمت عروض هذه الفئة بفيلم “ليلة” (Une nuit)، للمخرج آليكس لوتز.

وقدمت فئة “نظرة ما” لدورة 2023، التي تحتفي بالسينما المستقلة، مجموعة من 20 فيلما طويلا.

وكانت لجنة تحكيم هذه الفئة، التي ترأسها الممثل الأمريكي جون سي رايلي، تتألف من المخرجة والكاتبة الفرنسية أليس وينوكور، والممثلة الألمانية بولا بير، والمخرج والمنتج الفرنسي-الكمبودي دافي شو، والممثلة البلجيكية إيميلي ديكين.

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‫6 تعليقات

  4. نتمنا الكتير من العطاء في مجال السنما والاخراج والف مبروك لي هدان الفيلمين بتتويجهم للفيلم الطويل في مدينة كان مدينة السنما العالمية بفرنسا

  5. نتمنا التوفيق والنجاح في هذا المجال السنمائي لابد أن يرا النور لانه لازال في غياب بعض شيء

  6. الف مبروك علا هدا التتويج لي هدان الفلمين رغم ان هناك الكتير من السنما المغربية تستحق التتويج للاسف لا وجد لها بمهرجانات كان

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