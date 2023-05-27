طقس السبت.. زخات مطرية بعدد من مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم غد السبت، نزول أمطار أو زخات أحيانا رعدية بكل من شمال البلاد والأطلس والريف والواجهة المتوسطية والسايس ووالماس ومنطقة طنجة واللوكوس والغرب والأطلسين الكبير والمتوسط وبأقصى جنوب المملكة.

كما يرتقب تسجيل قطرات مطرية أو أمطار ضعيفة ومتفرقة ستهم كلا من هضاب الفوسفاط والمنطقة الشرقية والسهول الأخرى الشمالية والوسطى. وكالعادة، يرتقب تسجيل هبات رياح محليا قوية نوعا ما مصحوبة بتناثر غبار بالمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي وشمال الأقاليم الجنوبية للمملكة.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 04 و12 درجة بمرتفعات الأطلس والريف وبالهضاب العليا الشرقية، وما بين 18 و 22 درجة بجنوب الأقاليم الصحراوية للمملكة، وما بين 12 و 18 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة خلال النهار، فسترتفع جنوب البلاد، بينما ستكون في انخفاض بباقي الأرجاء. وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وبالبوغاز، وهادئا إلى قليل الهيجان بالساحل الأطلسي.

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