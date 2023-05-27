طقس السبت.. زخات مطرية بعدد من مناطق المملكة
تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم غد السبت، نزول أمطار أو زخات أحيانا رعدية بكل من شمال البلاد والأطلس والريف والواجهة المتوسطية والسايس ووالماس ومنطقة طنجة واللوكوس والغرب والأطلسين الكبير والمتوسط وبأقصى جنوب المملكة.
كما يرتقب تسجيل قطرات مطرية أو أمطار ضعيفة ومتفرقة ستهم كلا من هضاب الفوسفاط والمنطقة الشرقية والسهول الأخرى الشمالية والوسطى. وكالعادة، يرتقب تسجيل هبات رياح محليا قوية نوعا ما مصحوبة بتناثر غبار بالمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي وشمال الأقاليم الجنوبية للمملكة.
وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 04 و12 درجة بمرتفعات الأطلس والريف وبالهضاب العليا الشرقية، وما بين 18 و 22 درجة بجنوب الأقاليم الصحراوية للمملكة، وما بين 12 و 18 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة.
أما درجات الحرارة خلال النهار، فسترتفع جنوب البلاد، بينما ستكون في انخفاض بباقي الأرجاء. وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وبالبوغاز، وهادئا إلى قليل الهيجان بالساحل الأطلسي.
13 تعليقات
الحمد لله على هذه النعم التي لا تعد ولا تحصى..
اللهم اسقي عبادك الصالحين المتقين يارب العالمين..
انتعاش لحقينة السدود والفرشة المائية والأبار..
وجعلنا من الماء كل شيء حي..
قوله تعالى: « الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ »..
هذه التساقطات المطرية الأخيرة لها اثر إيجابي على حقينة السدود..
اللهم للك الحمد والشكر يا رب العالمين علا خيراته
اللهم اسقي عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك واحي بلدك الميت اللهم اسقينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين يارب العالمين..
ياربي دعوناك واستجبت لنا نحمدك ونشكرك علا ما اعطيتنا
اللهم اسقينا غيثا نافعا وانزل علينا وعلا عبادك ماتراه لنا خيرا
تنفع الارض والابار والخوضرة للمواشس نتمنا من الله عزوجل أن شاءالله ان يسقين غيثا نافعا
صبحان الله هو مقلب الاحوال من حال الا حال كنا في حر واصبحنا في جو بارد اللهم للك الحمد والشوكر لله نطمع في نزول امطار الخير
نتمنا من الله ان يرزقنا من فضله هو اعلم بنا وباحوالنا وكل شي بامره نحمده ونشكره على كل شيء قدير