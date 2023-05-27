زاكورة : رجل يقطع يد زوجته والجيش يعتقله

ع اللطيف بركة : هبة بريس

تمكنت فرقة مراقبة للحدود التابعة للقوات المسلحة الملكية على مستوى محاميد الغزال بإقليم زاكورة ، بعد زوال اليوم الجمعة 26 ماي الجاري، من توقيف شخص في الاربعينيات من عمره، حاول الفرار الى التراب الجزائري، رصدته أجهزة المراقبة، بعد إرتكابه لجريمة في حق زوجته.

وفي تفاصيل القضية، كان قد نشب خلاف بين زوج وزوجته صباح اليوم، بعد أن قام بتعنيفها بمنطقة قصر المحاميد اولاد أحمد، وبعدما حاولت التوجه الى المركز الترابي للدرك للتبليغ عنه، تعقبها الزوج وقام بالاجهاز عليها بألة حادة تستعمل في زبر النخيل تعرف محليا ب ” تمسكرت” مما تسبب لها في بثر يدها، وبعدها حاول الفرار الى التراب الجزائري، لكن رادارات المراقبة التابعة لقوات الجيش الملكي، قد رصدته، مما عجل بتوقيفه، وتقديمه الى مصالح الدرك من أجل استكمال التحقيق معه .

وقالت مصادر الجريدة، أن الزوجة قد تم نقلها على عجل الى المستشفى الجهوي لمراكش، من أجل علاجها مما تعرضت له، رغم أنها قد فقد يدها مباشرة بعد الاعتداء عليها من طرف زوجها .

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